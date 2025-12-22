El Tercer Premio de La Lotería de Navidad: cuál fue el número premiado en 2024

La suerte ya está echada. Dentro de muy poco sabremos donde caerá el tercer premio de la Lotería de Navidad. Este tiene un valor de 50.000 euros, es decir, 500.000 euros la serie. Así, el 22 de diciembre se convierte en un día muy especial en el que miles de familias, amigos y compañeros se reúnen para ver si su número es uno de los afortunados. Cabe señalar que en muchos hogares, el sorteo es casi una fiesta, donde se comparte la emoción y la ilusión.

No obstante, el tercer premio es también uno de los más deseados de este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Echando la vista atrás, son muchos los que se acuerdan del Gordo, que cayó el año pasado en Logroño. Un premio, el cual la mitad, fue a parar a un club deportivo de Madrid, ‘Distrito Olímpico’. Por su parte, el segundo premio cayó en Valladolid, Chipiona (Cádiz) y Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Pero, ¿te acuerdas de donde cayó el tercer premio?

¿Dónde cayó el tercer premio de la Lotería de Navidad en 2024?

El año pasado, el número agraciado del tercer premio fue el 11.480. Fue cantando a las 9:49 de la mañana del 22 de diciembre. Este fue vendido en multitud de administraciones, como en Bilbao, donde se vendieron la mayoría, con 70 series, y en otros puntos de España como Llodio (Álava) y la Pobla del Segur (Lleida).

Los premios de la Lotería de Navidad 2025

Entre las grandes novedades de esta nueva edición del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es que se reparten un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que se traduce en 70 millones más que el año pasado.

Este año, los premios reparten grandes cantidades de dinero. El Gordo es el más deseado con 400.000 euros por décimo, es decir, 4 millones de euros por serie. El segundo premio es de 125.000 euros (1.250.000 euros la serie). A su vez, el tercer premio ostenta con 50.000 euros (500.000 euros la serie). También se reparten dos cuartos premios que se presentan con 20.000 euros el décimo (200.000 euros la serie) y ocho quintos premios de 6.000 euros al décimo (60.000 euros la serie).

Comprueba tus décimos con La Caja Mágica de la Lotería de Navidad

Si quieres saber si tu décimo tiene premio, tienes a tu disposición la Caja Mágica, una herramienta para comprobar tus décimos de la Lotería de Navidad 2025.

¿Cómo se utiliza? Es muy sencillo. Tan solo tendrás que introducir los números de tu décimo, hacer clic en "guardar", repetir este paso en cada unos de tus décimos y pulsar "comprobar" para saber al instante si has obtenido algún premio. Con este sistema podrás gestionar y consultar tus números de forma rápida.

Asimismo, te ofrecemos el comprobador para que puedas ver si tu décimo tiene premio.

