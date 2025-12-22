Comprobar Lotería de Navidad 2025: Resultado y comprobador de número

Este 22 de diciembre más de uno se habrá convertido en millonario con la Lotería de Navidad de 2025. El Sorteo Extraordinario de navidad ha repartido este año un cifra histórica de 2.772 millones de euros entre todos los premios. Este año vuelve a superarse enormemente la cifra respecto al año anterior, con 70 millones de euros más. Y si quieres saber si has sido uno de los agraciados con alguno de los premios, puedes comprobarlo aquí con nosotros.

Así es cómo funciona el comprobador

En el comprobador de décimos de la Lotería de Navidad de Antena 3 Noticias podrás ver si tu décimo ha sido uno de los que han cantado los niños de San Ildefonso.

El funcionamiento de este comprobador es muy sencillo: solo es necesario introducir el número del décimo participante en el Sorteo Extraordinario de Navidad, junto con el importe jugado, ya sea un décimo individual o un número completo de la Lotería de Navidad.

Al hacer clic en 'Comprobar', el sistema realiza la verificación y notifica de inmediato si el número ha sido agraciado con algún premio en el sorteo de Navidad y cuánta es la cantidad.

A medida que el sorteo avance y los números vayan cayendo del bombo, se actualizará en directo en el comprobador para que puedas consultar si tus décimos han sido agraciados con algún premio de este sorteo que llena de ilusión y cambia la vida de miles de personas.

El sorteo ha dado comienzo a las 09:00 horas desde el Teatro Real de Madrid y lo puedes seguir en directo desde la página web www.antena3noticias.com. El comprobador de décimos seguirá disponible una vez termine el evento.

Desde Antena3 Noticias esperamos que la suerte te acompañe para este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. ¡Mucha suerte a todos!

¿Cuál es la probabilidad de ganar El Gordo?

La estadística detrás de El Gordo es clara: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 incluye 100.000 números, que van desde el 00.000 hasta el 99.999, pero solo uno de ellos se llevará el gran premio de cuatro millones de euros. Este premio se divide entre los diez décimos de cada billete, lo que significa que cada décimo ganador recibirá 400.000 euros.

Aunque la probabilidad de ganar es muy baja, no hay motivos para desanimarse. Todas las bolas tienen exactamente las mismas características y oportunidades de salir del bombo, lo que hace del sorteo un evento completamente justo e igualitario para todos los participantes.