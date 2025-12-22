Todos los premios de la Lotería de Navidad 2025

Otro año más ha llegado la Lotería de Navidad. Un sorteo que es sinónimo de alegría y felicidad para muchos. Como es habitual, miles de familias y amigos estarán pendientes del tradicional sorteo que pone la guinda a estas fiestas. Por ello, todas las miradas estarán puestas en los niños de San Ildefonso, quienes cantarán desde el Teatro Real los números que darán paso a los codiciados premios.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se ha consolidado a lo largo de sus más de 200 años de historias. En este 2025, nos encontramos con grandes novedades, como un incremento del dinero en los premios. Este año se distribuyen hasta 2.772 millones de euros, lo que se traduce en 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones de euros.

Los premios de la Lotería de Navidad 2025

¿Sabes cuáles son premios que se reparten este año? No nos cabe duda de que el más deseado es el Gordo. Este posee un valor de 400.000 euros por décimo, lo que se traduce como 4 millones de euros por serie.

El segundo premio ostenta 125.000 euros (1.250.000 euros la serie). A su vez, el tercer premio cuenta con 50.000 euros (500.000 euros la serie). También se reparten dos cuartos premios que se presentan con 20.000 euros el décimo (200.000 euros la serie) y ocho quintos premios de 6.000 euros al décimo (60.000 euros la serie).

En lo que respecta a los premios de menor valor se encuentra la Pedrea, que añade un valor de 100 euros por décimo. En cambio, las aproximaciones al 1º, al 2º y al 3º premio se corresponden con premios de una cuantía de 2.000 euros, 1.250 euros y 960 euros al décimo respetivamente.

Por su parte, tanto las centenas como las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premio gozan de 100 euros el décimo. Asimismo, el reintegro cuenta con 20 euros (200 euros la serie).

Comprueba tus décimos con La Caja Mágica de la Lotería de Navidad

¿Quieres saber si tu décimo tiene premio? No te preocupes, porque desde la web de Antena 3 Noticias tienes a tu disposición la Caja Mágica, una herramienta para comprobar tus décimos de la Lotería de Navidad 2025. Su uso es muy sencillo. Tan solo tendrás que introducir los números de tu décimo, hacer clic en "guardar", repetir este paso en cada unos de tus décimos y pulsar "comprobar" para saber al instante si has obtenido algún premio. Con este sistema podrás gestionar y consultar tus números de forma rápida.

