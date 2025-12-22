Dónde ha caído El Gordo de la Lotería de navidad 2025: todas las localidades premiadas el 22 de diciembre

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 comenzará a las 9:00 horas en el Teatro Real de Madrid. Miles de personas en toda España esperaban con ilusión el momento en que los niños de San Ildefonso cantaran el número ganador del "Gordo", el premio más esperado del día, que reparte 400.000 euros por décimo.

¿Dónde caerá la lluvia de millones?

En esta edición se reparten 2.772 millones de euros en premios. El Gordo estará dotado con 400.000 euros al décimo, pero el listado de premios será mucho más amplio.

El Gordo: un premio que hace historia

A lo largo de la historia, el "Gordo" ha tenido momentos inolvidables, desde los premios que salen apenas minutos después del inicio del sorteo, hasta aquellos que mantienen a todo el país pendiente hasta el final. En los últimos años, la probabilidad de que el premio aparezca entre las 10:00 y las 11:30 ha aumentado, pero todo depende del azar.

Mientras tanto, las administraciones de toda España permanecen expectantes. Localidades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, y otras menos habituales como pequeños pueblos o municipios, podrían convertirse en protagonistas en cuestión de minutos.

Actualización en tiempo real: dónde caerá el Gordo este 2025

Desde el inicio del sorteo, tienes la posibilidad de verificar si tu número ha sido uno de los premiados. Con nuestra herramienta, solo necesitas introducir el número que estás jugando y la cantidad que has apostado. En segundos, podrás conocer cuánto dinero has ganado en este Sorteo de Navidad.

Además, puedes seguir toda la emoción del Sorteo Extraordinario en directo a través de Antena 3, que está retransmitiendo cada detalle desde el Teatro Real de Madrid, con actualizaciones constantes de los números y premios que van saliendo.

La espera continúa

La magia de la Lotería de Navidad radica en la emoción del momento. Desde el sonido de las bolas girando en el bombo hasta el canto de los niños de San Ildefonso, todo es parte de una tradición que une a millones de españoles.

¿Dónde caerá el "Gordo" este 2025? La respuesta llegará en cualquier momento, y con ella, las localidades afortunadas celebrarán una lluvia de millones que, como cada año, transformará vidas y llenará de alegría hogares por toda España.