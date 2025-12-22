Pedrea de la Lotería de Navidad 2025: qué es, cuántas hay y cuánto reparte de premio

Cada año, además de los premios mayores como el El Gordo, la Lotería de Navidad reparte un aluvión de "pequeñas alegrías": la Pedrea. Mucha gente pasa por alto estos premios menores, pero en realidad son los más numerosos y uno de los alicientes del sorteo.

¿Qué es la Pedrea?

La Pedrea es un conjunto de premios secundarios que se sortean junto con los grandes galardones. Consiste en una cuantía modesta comparada con "El Gordo", pero con la ventaja de que hay muchas más oportunidades de ganar.

En términos prácticos: cuando se canta "¡Mil euros!" durante el sorteo, resulta que ese premio corresponde a una serie completa; para quien tiene un décimo, el premio real es de 100 €.

¿Cuántas Pedreas hay?

En el sorteo de 2025, al igual que en ediciones recientes, hay 1.794 Pedreas asignadas.

Esto convierte a la Pedrea en la categoría con más unidades premiadas del sorteo, por encima de los premios grandes y de consolación.

¿Cuánto reparte de premio?

Cada Pedrea reparte 1.000 € por billete completo, lo que equivale a 100 € por cada décimo. Aunque no es una fortuna, muchas personas la ven como una manera de recuperar la inversión o llevarse un pequeño extra.

¿Por qué la Pedrea importa?

Porque ofrece una dosis de ilusión a miles de participantes y no siempre es necesario que te toque "El Gordo" para llevarte algo. Además, al haber tantas Pedreas, las probabilidades de que un número premiado quede repartido son mucho más altas que con los grandes premios.

Para muchos, aunque no cambie la vida, ganar 100 € (o 1.000 € por billete completo) supone una alegría navideña que vale la pena.

