Los cuartos premios de la Lotería de Navidad: cuáles fueron los números premiados en 2024

Faltan pocas horas para que comience el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, uno de los acontecimientos más esperados del calendario festivo. Mientras los nervios aumentan en todo el país, miles de participantes revisan sus décimos una y otra vez con la ilusión de ser uno de los afortunados en esta edición.

Este sorteo, que este año reparte un total de 2.772 millones de euros en premios, mantiene su esencia como una de las tradiciones navideñas más arraigadas en España. Entre los premios más deseados se encuentran los cuartos premios, dos galardones que cada año reparten una importante suma de dinero y que suelen dejar la suerte muy distribuida por el territorio.

Aunque los números premiados del sorteo de este año aún no se conocen, sí existe un gran interés por recordar los resultados del año anterior, especialmente para quienes creen en señales, repeticiones o estadísticas. Los cuartos premios son siempre protagonistas por su capacidad de repartir “pellizcos” significativos por toda España.

¿Cuánto reparte un cuarto premio en la Lotería de Navidad?

Cada cuarto premio reparte 200.000 euros por serie, lo que equivale a 20.000 euros por décimo.

Es un bote muy atractivo para quienes confían en llevarse un premio importante sin necesidad de acertar los números más codiciados. Aunque no alcanza las cifras del primer, segundo o tercer premio, sí representa una suma considerable para comenzar las fiestas con alegría.

Mientras en el Teatro Real de Madrid se preparan los bombos y se ultiman todos los detalles del sorteo, los compradores consultan historiales, rarezas y estadísticas de años anteriores, buscando motivos de esperanza para sus números.

¿Qué números obtuvieron los cuartos premios el año pasado?

En el Sorteo Extraordinario de Navidad 2024, los dos cuartos premios correspondieron a los números:

Primer cuarto premio: 77.768

Segundo cuarto premio: 48.020

Ambos fueron cantados avanzada la mañana del sorteo, repartiendo la ilusión por múltiples puntos de la geografía española.

Reparto de los cuartos premios

Tal como ocurre casi todos los años, los cuartos premios estuvieron muy repartidos, dejando premios en numerosos municipios y comunidades. A continuación, el desglose de localidades que resultaron agraciadas con alguno de los dos cuartos premios el año pasado:

Galicia: La Coruña y Pontevedra

Andalucía: Granada, Huelva, Jaén y Cádiz

Cataluña: Barcelona y Gerona

Madrid

Castilla La Mancha: Toledo

Castilla y León: Valladolid, Segovia y León

Comunidad Valenciana: Alicante y Valencia

Extremadura: Badajoz

Murcia

País Vasco: Vizcaya

Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas

Asturias

Cantabria

En todas estas zonas, distintos administradores celebraron la llegada de la suerte, convirtiendo la jornada en un día festivo para miles de personas que vieron cómo su décimo se transformaba en una pequeña gran recompensa.