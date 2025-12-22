Las terminaciones de la Lotería de Navidad 2025 que tienen premio

Hay quien tiene marcado en su calendario el 22 de diciembre. No nos cabe duda de que se trata de una de las fechas más especiales para los españoles por su tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Una jornada que pone la guinda a estas fiestas con sus premios que llenan de alegría a los agraciados de todo el país.

Son muchos los que desean que les toque el primer premio, conocido como el Gordo. Sin embargo, hay otros muchos premios que ofrecen una segunda oportunidad a sus jugadores, entre ellas las terminaciones.

¿Qué son las terminaciones?

Las terminaciones se tratan de los números que coinciden con las últimas cifras del número premiado. Para entenderlo mejor, si el número del Gordo es el 79.145, la terminación en este caso sería el 5 o en caso de referirnos a una terminación de dos cifras el 45.

Estas no se deben de confundir con las aproximaciones, que son los números posteriores o anteriores a los premios de Lotería de Navidad. Se caracterizan por la similitud de sus números premiados. Por ejemplo, si el número agraciado del primer premio es el 72.480 y posee un décimo con el 72.479, este también tiene premio (2.000 euros en este caso).

¿Qué premios tienen las terminaciones?

Este año las terminaciones de dos cifras posee un premio de100 euros, es decir, 1.000 euros por serie.

Las terminaciones más premiadas a lo largo de la historia de la Lotería de Navidad

Sin duda, el 5 es la terminación más premiada. Este número ha dado grandes alegrías a lo largo de su historia hasta en 32 ocasiones. En esta línea le siguen el 4 y el 6 con 27 apariciones.

Si nos ceñimos a las terminaciones de dos cifras, la más agraciada ha sido sin duda es el 85, que ha salido un total de siete veces. Entre las más premiadas se encuentran el 57 (seis veces), el 64, 65, 75 y 97 (cinco veces). Por su parte, las cifras 40, 58 y 95 han dado premios hasta en cuatro ocasiones.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, que a su vez recoge El Mundo, se han repetido hasta en tres ocasiones el 297, 457 y el 515.

Los premios de la Lotería de Navidad 2025

Más allá de terminaciones y premios menores, lo cierto es que todos los jugadores están deseoso por el Gordo. Este consta de un valor de 400.000 euros por décimo, lo que se traduce como 4 millones de euros por serie.

El segundo premio ostenta 125.000 euros (1.250.000 euros la serie). Aparte, el tercer premio cuenta con 50.000 euros (500.000 euros la serie). También se reparten dos cuartos premios que posee una cuantía de 20.000 euros el décimo (200.000 euros la serie) y ocho quintos premios de 6.000 euros al décimo (60.000 euros la serie).

