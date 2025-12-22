El Segundo Premio de La Lotería de Navidad: cuál fue el número premiado en 2024

Faltan pocas horas del inicio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, uno de los eventos más esperados del año, los participantes terminan los preparativos y comprueban sus décimos con la esperanza de ser uno de los agraciados este año.

Este sorteo, que reparte 2.772 millones de euros en premios este año, es seguido de cerca por millones de personas en toda España, consolidándose como una de las tradiciones más destacadas del periodo navideño.

Aunque todavía no se conoce el resultado de este año, el interés por los números ganadores es una constante en las horas previas al sorteo. El Segundo Premio se sitúa como uno de los más importantes en términos económicos y alcance, siendo también el objetivo de muchos de los participantes.

¿Cuánto reparte el segundo premio en la Lotería de Navidad 2024?

Este premio reparte 1.250.000 euros a la serie, lo que equivale a 125.000 euros por décimo, una cantidad que convierte a este galardón en uno de los más buscados tras el Gordo. Mientras los bombos se preparan en el Teatro Real de Madrid, los compradores de los décimos consultan las estadísticas y analizan los resultados de años anteriores, alimentando las supersticiones y estrategias que suelen caracterizar este histórico sorteo.

¿Qué número fue el ganador del segundo premio el año pasado?

El Segundo Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024 recayó en el número 40014, que fue cantado a las 13.31 horas. Este premio otorgó 1.250.000 euros por serie, equivalentes a 125.000 euros por décimo.

Reparto del Segundo Premio

El número 40014 se distribuyó ampliamente por todo el territorio español, repartiendo así la suerte a varias provincias. Este Segundo Premio tocó en las siguientes localidades:

Galicia : Pontevedra y Ourense.

: Pontevedra y Ourense. Andalucía : Cádiz, Huelva, Granada y Málaga.

: Cádiz, Huelva, Granada y Málaga. Cataluña : Barcelona.

: Barcelona. Madrid .

. Castilla y León : Valladolid.

: Valladolid. Comunidad Valenciana : Alicante y Valencia.

: Alicante y Valencia. Extremadura: Badajoz.

Badajoz. Murcia .

. País Vasco: Vizcaya.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com