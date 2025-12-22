Mapa Lotería de Navidad 2025: Dónde han caído los premios del sorteo de hoy 22 de diciembre

El 22 de diciembre marca una de las fechas más emocionantes y esperadas por los españoles. Hoy se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. La jornada de hoy despierta ilusión y esperanza, con millones de personas soñando con llevarse el gran premio.

Desde Antena 3 Noticias, puedes comprobar los resultados de la Lotería de Navidad.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 distribuye un total de 2.772 millones de euros, lo que significa que en 2025 se reparten 70 millones de euros más que el año pasado, una buena noticia para todos los participantes que apuran los últimos 20 días para hacerse con sus números favoritos. Sin duda, ese sorteo mantiene a todos los participantes atentos para ver si los niños de San Ildefonso pronuncian su número, seguido del esperado "¡cuatro millones de euros!".

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad tiene una característica especial y es que, la suerte es completamente impredecible. Además, cualquier décimo tiene las mismas probabilidades de resultar ganador. Sin embargo, hay localidades que parecen haber tenido un mayor protagonismo en el reparto de premios.

Madrid, Barcelona y Sevilla, las más afortunadas

Madrid lidera el ranking. La capital ha sido agraciada en 84 ocasiones, la primera en 1816 y la última en 2023. Asimismo, entre 2016 y 2023 consiguió un hito inédito: recibir el primer premio durante ocho años consecutivos.

La segunda ciudad más afortunada es Barcelona, que acumula 44 premios 'Gordos' desde 1817. La Ciudad Condal se mantiene sólida en el ranking y además, ha visto caer el primer premio tanto en 2022 como en 2023.

El mapa de la suerte continúa en Sevilla, que ha recibido 'El Gordo' en 19 ocasiones. La siguen Bilbao, Valencia, Zaragoza y por último, Cádiz, donde primer premio ha caído hasta en 13 ocasiones. También destacan Málaga, donde 'el Gordo' ha caído 12 veces o A Coruña que ha sido afortunada en nueve ocasiones.

En el extremo opuesto se encuentran Ávila y Tarragona. En las dos capitales de provincia nunca ha llegado el primer premio, aunque sí ha llegado a otras localidades de sus provincias. Por encima de todas, sigue destacando un caso singular: la ciudad autónoma de Melilla continúa siendo la única región española donde el Gordo jamás ha tocado.

Cobro de premios

Una vez concluya el sorteo y tras la verificación de los números ganadores, esta tarde comenzarán los procesos de abono de los premios, siguiendo el procedimiento habitual. Para los afortunados, será el inicio de una Navidad inolvidable.

