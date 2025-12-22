Pedrea, terminaciones y aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025: comprueba si tu número ha sido premiado

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alejandro Lorente
Actualizado:
Millones de españoles esperan con gran ilusión el Gordo y el resto de grandes premios de la Lotería de Navidad 2025, aunque la realidad es que existen muchos más en el sorteo del 22 de diciembre. Si bien son premios menores, pueden provocarnos una alegría de hasta 1.000 euros por décimo premiado.

Sin embargo, hay varios tipos de premios y, además, estos presentan cuantías y características diferentes. Esto podría causar la confusión de la gente y no comprender exactamente qué te ha tocado.

En qué consiste la Pedrea

La Pedrea es un premio menor que se otorga a lo largo del sorteo. Consiste en un premio de 1.000 euros al billete completo, lo que equivale a 100 euros por cada décimo. Aunque la cantidad no sea comparable con los premios mayores, ganar la Pedrea significa recuperar el dinero invertido en el billete y obtener un pequeño margen de ganancia, algo que para muchos participantes supone una alegría.

El término "Pedrea" proviene de la idea de repartir pequeñas "piedras" o premios que alcanzan a un gran número de personas. A diferencia de los grandes premios, que suelen concentrarse en unos pocos elegidos, la Pedrea reparte suerte de manera más equitativa.

Terminaciones

Las terminaciones consisten en los números premiados que coinciden con las dos últimas cifras del Gordo, el Segundo y Tercer premio. Además, existen las terminaciones a las tres últimas cifras o centenas. Estas son los números premiados a las terminaciones de tres cifras del Gordo, del Segundo, Tercer y los dos Cuartos premios.

Los premios de las terminaciones a las dos últimas cifras, independientemente de si son del Gordo, el Segundo o Tercer premio, son de 1.000 euros a la serie y 100 euros por cada décimo agraciado.

Aproximaciones

Las Aproximaciones son los números anteriores y posteriores al Gordo, Segundo premio y Tercer premio. Esto quiere decir que existen aproximaciones de estos tres premios principales de la Lotería de Navidad. No obstante, la cantidad de dinero varía:

Aproximaciones del Gordo de Navidad: 20.000 euros la serie y 2.000 euros a cada uno de los décimos premiados.

Aproximaciones del Segundo premio: 12.500 euros la serie y 1.500 euros por décimo premiado.

Aproximaciones del Tercer premio: 9.600 euros la serie y 960 euros por décimo agraciado.

