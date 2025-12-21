Este es el motivo por el que se llama Gordo al primer premio de la Lotería de Navidad

Los españoles tenemos el 22 de diciembre una cita cada año con el Sorteo de la Lotería de Navidad. Una jornada que pone la guinda a estas fiestas. Queda cada vez menos para que los niños de la escuela de San Ildefonso canten los números premiados.

Este año, el Sorteo Extraordinario de Navidad año reparte hasta 2.772 millones de euros en premios, 70 millones de euros más que el año pasado. Sin duda, el premio más deseado es el Gordo, que consta de 4 millones de euros por serie. ¿Cuál es el origen de este curioso nombre para un premio?

El origen del Gordo de la Lotería de Navidad

Para entender el origen de el Gordo, nos tenemos que remontar al siglo XVIII, antes de que existiera la Lotería de Navidad. Fue el ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriaco González Carvajal, quien creó la Lotería Moderna. Esta tenía como objetivo recaudar dinero sin subir los impuestos. Esta tradición está inspirada cuando Carlos III importó esta costumbre de Nápoles. No obstante, no fue hasta el 18 de diciembre de 1812 cuando celebró por primera vez la Lotería de Navidad, siendo el 03604 la primera combinación ganadora de la historia.

La idea de el Gordo viene inspirada en un personaje para dar más a conocer la Lotería: 'El Fanático por la Lotería' o 'El Enano Afortunado', un personaje de tipo gordinflón, que acabó apareciendo en numerosos libros y estampas de la época. Este personaje se caracterizó por tener todo su cuerpo repleto de números de terminaciones de la Lotería de Navidad. Un diseño ingenioso que se combinaba con un trabajo en el que lucía las típicas bolas que aún se usan para el sorteo.

La imagen de 'El Enano Afortunado' se difundió en estampas y sellos, acompaña de frases ingeniosas que animaban a la gente a jugar como "De alegría y de dinero, este Enano Afortunado, si lo estudias con esmero te enseñará alborozado de la fortuna el sendero". Su éxito trascendió hasta tal punto que pasó fronteras y en 1851, dio su nombre a un periódico titulado como 'El Enano'.

Conforme fueron pasando los años, El Enano Afortunado fue recibiendo varios apodos, entre ellos, 'El Gordo'. A pesar de que este personaje estuviera directamente relacionado con la Lotería de los Números, se conoció popularmente como 'El Gordo' siendo por primera vez imagen de la Lotería de Navidad en 1892. La Lotería de Navidad se empezó a popularizar y se celebraría cada 22 de diciembre, salvo si ese día era domingo. En ese caso, el Sorteo se realizaría el día anterior, el 21 de diciembre.

