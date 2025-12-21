Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Horario del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 del lunes 22 de diciembre

¿A qué hora se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es mucho más que un sorteo económico, es una tradición que cada año reúne a millones de personas delante de la televisión con ilusión y esperanza. Desde hace más de dos siglos, este sorteo es una parte fundamental de la Navidad, marcando el inicio de las fiestas con el canto de los niños de San Ildefonso y la emoción que se vive en tantos hogares.

Más allá de repartir premios extraordinarios, el sorteo de Navidad es una tradición profundamente arraigada que convierte cada 22 de diciembre en un día cargado de momentos inolvidables. A continuación, te contamos a qué hora se celebra el sorteo y qué premios se reparten.

¿A qué hora se celebra la Lotería de Navidad 2025?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se celebrará el lunes 22 de diciembre de 2025 en el Teatro Real de Madrid a las 09:00h. Podrás seguirlo en todas las cadenas de televisión, pero si lo prefieres en la web de Antena 3 noticias iremos actualizando todos los resultados a tiempo real.

La duración estimada del evento es de, aproximadamente, tres horas y media a cuatro horas, hasta que se reparten todos los premios principales, incluyendo El Gordo, el segundo y tercer premio, los cuartos, quintos y la pedrea.

El plazo para adquirir décimos se cierra la noche anterior al sorteo. Es decir, podrán comprarse hasta las 22:00 del domingo 21 de diciembre. Respecto al precio, se mantiene en 20 euros por décimo.

Lotería de Navidad 2025: ¿qué premios puedes ganar?

El premio gordo de este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ascenderá a 4 millones de euros por serie, lo que equivale a 400.000 € por décimo. El segundo premio será de 125.000 € por décimo, y el tercero, de 50.000 €. Además, habrá dos cuartos premios de 20.000 € y ocho quintos premios de 6.000 €.

Asimismo, también se premiará:

  • Número anterior y posterior al 1.er premio: 2.000 euros.
  • Número anterior y posterior al 2.º premio: 1.250 euros.
  • Número anterior y posterior al 3.er premio: 960 euros. Centenas del 1.º, 2.º, 3.er y 4.º premio: 100 euros.
  • Números que coinciden con las dos últimas cifras del 1.º, 2.º y 3.er premio: 100 euros​.
  • Reintegro: 20 euros.
  • Pedrea: 100 euros.

Este año, la entidad organizadora ha destacado que se repartirán más de 2.772 millones de euros en premios.

