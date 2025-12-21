Cómo asistir de público al sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de Navidad volverá a celebrarse, como cada año, en el Teatro Real de Madrid. Aunque la mayor parte de los españoles sigue el evento por televisión, muchas personas desean vivir en directo uno de los momentos más emblemáticos de las fiestas como es el canto de los premios por los niños de San Ildefonso. Asistir como público es posible, pero requiere madrugar y conocer algunos detalles importantes.

Entradas gratuitas y por orden de llegada

Para acudir como espectador al sorteo, no es necesario comprar entradas ni realizar reservas. El acceso es gratuito, pero las localidades se asignan por orden de llegada el mismo día del evento. Las taquillas del Teatro Real suelen abrir a primera hora de la mañana, alrededor de las 6:30, momento en el que se empieza a repartir el acceso al público. Para obtener una entrada es necesario presentar un documento de identidad.

Una vez recogida la entrada, el público puede acceder al interior cuando se abren las puertas, en torno a las ocho de la mañana. A partir de ese momento, se va llenando el patio de butacas hasta completar el aforo. Por ello, madrugar es imprescindible, ya que el número de plazas disponibles para el público es limitado, por lo que quienes desean asegurarse un asiento suelen acudir con mucha antelación. No es raro que algunas personas comiencen a hacer cola durante la madrugada o incluso desde la noche anterior.

Recomendaciones para asistir

Quienes quieran vivir el sorteo en directo deberían tener en cuenta varios consejos prácticos; llegar muy temprano para garantizar una entrada; llevar el DNI, ya que será necesario para acceder; ir abrigado y preparado para varias horas de espera en la calle; entrar con tiempo al Teatro Real para encontrar el asiento asignado sin prisas.

Asistir al sorteo se ha convertido en una experiencia especial para muchos ciudadanos. Más allá del interés por conocer en directo el número premiado con El Gordo, el evento se vive como una auténtica celebración navideña. El silencio del público, los nervios previos y la emoción de los cánticos hacen que quienes lo han vivido en persona lo consideren inolvidable.

Para 2025, se espera que la afluencia vuelva a ser alta, por lo que estar bien informado y planificar la visita con antelación será clave para quienes quieran disfrutar de esta tradición desde dentro.