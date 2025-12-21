Cuánto se lleva Hacienda de El Gordo y de los otros premios del Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

En cualquier tipo de sorteo, la Agencia Tributaria se queda con un porcentaje si tu premio supera una cantidad en concreto. ¿Quieres saber cuál es? ¡Te lo contamos!

Lotería de Navidad 2025: ¿cuánto se lleva Hacienda?

En todos los sorteos de Lotería Nacional, ya sean ordinarios o extraordinarios, los primeros 40.000 euros no tributan. Sin embargo, al importe que exceda los 40.000 euros se le aplica una retención de un 20%.

Esto es, en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025, la Agencia Tributaria únicamente interviene en el Premio Gordo, en el segundo premio y en el tercer premio (400.000 euros y 125.000 y 50.000 euros, respectivamente).

Si ganas el Premio Gordo, Hacienda se queda con 80.000 euros; si ganas el segundo premio, Hacienda se queda con 25.000 euros y si eres el afortunado de ganar el tercer premio, Hacienda se lleva 10.000 euros.

¿Qué premios reparte la Lotería de Navidad 2025?

Esta Navidad tu vida puede dar un giro radical si ganas alguno de los premios de la Lotería de Navidad 2025. En total, se repartirán más de 2.772 millones de euros en premios. ¡Cruza los dedos! Estos son los que puedes conseguir este 22 de diciembre:

El Premio Gordo es de 4 millones de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo.

El segundo premio es de 1.250.000 euros por serie, es decir, 125.000 euros por décimo.

El tercer premio es de 500.000 euros por serie, 50.000 euros por décimo.

Dos cuartos premios de 200.000 por serie, 20.000 euros por décimo.

Ocho quintos premios de 60.000 euros por serie, 6.000 euros por décimo.

Si no has tenido suerte con los grandes premios, también puedes conseguir estos premios menores:

Número anterior y posterior al 1.er premio: 2.000 euros.

Número anterior y posterior al 2.º premio: 1.250 euros.

Número anterior y posterior al 3.er premio: 960 euros.

Centenas del 1.º, 2.º, 3.er y 4.º premio: 100 euros.

Números que coinciden con las dos últimas cifras del 1.º, 2.º y 3.er premio: 100 euros​.

Reintegro: 20 euros.

Pedrea: 100 euros.

