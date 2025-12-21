Premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 del lunes 22 de diciembre: El Gordo y mucho más

Café tempranero, televisión encendida y… “Miiil euros”, “4 milloneees de eeeuros”. ¿Quién no ha soñado con este momento en la Lotería de Navidad? Los niños de San Ildefonso cantando tu número y, a continuación, el Premio Gordo. Pues deja de soñar porque esto puede hacerse realidad el lunes 22 de diciembre de 2025.

Para participar, solo tienes que comprar un décimo de Lotería de Navidad, cruzar los dedos y rezar para que saquen tu número del sistema de bombos múltiple. Tienes hasta última hora del día de hoy para comprar un número, ya sea en administración física o a través de compra online. ¡No dejes pasar la ocasión y participa en el sorteo más esperado del año!

Premios Lotería de Navidad 2025

¡Toma nota! Estos son los premios que puedes ganar con la Lotería de Navidad 2025:

El Premio Gordo de este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ascenderá a 4 millones de euros por serie, lo que equivale a 400.000 € por décimo. El segundo premio será de 125.000 € por décimo. El tercero es de 50.000 € por décimo. Dos cuartos premios de 20.000 € Ocho quintos premios de 6.000 €.

Si no has tenido suerte con los grandes premios, también tienes opción a ganar:

Número anterior y posterior al 1.er premio: 2.000 euros.

Número anterior y posterior al 2.º premio: 1.250 euros.

Número anterior y posterior al 3.er premio: 960 euros.

Centenas del 1.º, 2.º, 3.er y 4.º premio: 100 euros.

Números que coinciden con las dos últimas cifras del 1.º, 2.º y 3.er premio: 100 euros​.

Reintegro: 20 euros.

Pedrea: 100 euros.

Este año, se repartirán más de 2.772 millones de euros en premios. Así que… ¡tienes muchas opciones para que estas Navidades de 2025 sean muy especiales para ti y los tuyos!

