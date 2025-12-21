Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería de Navidad

Premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 del lunes 22 de diciembre: El Gordo y mucho más

La Lotería de Navidad marca el inicio de las fiestas navideñas y congrega a millones de personas frente al televisor para seguir la extracción de las bolas por parte de los niños de San Ildefonso.

Premios del Sorteo Extraordinario de la Loter&iacute;a de Navidad

Premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 del lunes 22 de diciembre: El Gordo y mucho másAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Café tempranero, televisión encendida y… “Miiil euros”, “4 milloneees de eeeuros”. ¿Quién no ha soñado con este momento en la Lotería de Navidad? Los niños de San Ildefonso cantando tu número y, a continuación, el Premio Gordo. Pues deja de soñar porque esto puede hacerse realidad el lunes 22 de diciembre de 2025.

Para participar, solo tienes que comprar un décimo de Lotería de Navidad, cruzar los dedos y rezar para que saquen tu número del sistema de bombos múltiple. Tienes hasta última hora del día de hoy para comprar un número, ya sea en administración física o a través de compra online. ¡No dejes pasar la ocasión y participa en el sorteo más esperado del año!

Premios Lotería de Navidad 2025

¡Toma nota! Estos son los premios que puedes ganar con la Lotería de Navidad 2025:

El Premio Gordo de este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ascenderá a 4 millones de euros por serie, lo que equivale a 400.000 € por décimo. El segundo premio será de 125.000 € por décimo. El tercero es de 50.000 € por décimo. Dos cuartos premios de 20.000 € Ocho quintos premios de 6.000 €.

Si no has tenido suerte con los grandes premios, también tienes opción a ganar:

  • Número anterior y posterior al 1.er premio: 2.000 euros.
  • Número anterior y posterior al 2.º premio: 1.250 euros.
  • Número anterior y posterior al 3.er premio: 960 euros.
  • Centenas del 1.º, 2.º, 3.er y 4.º premio: 100 euros.
  • Números que coinciden con las dos últimas cifras del 1.º, 2.º y 3.er premio: 100 euros​.
  • Reintegro: 20 euros.
  • Pedrea: 100 euros.

Este año, se repartirán más de 2.772 millones de euros en premios. Así que… ¡tienes muchas opciones para que estas Navidades de 2025 sean muy especiales para ti y los tuyos!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Más disfraces del Teatro Real

Cómo asistir de público al sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Este es el motivo por el que se llama Gordo al primer premio de la Lotería de Navidad

Este es el motivo por el que se llama Gordo al primer premio de la Lotería de Navidad

Cuánto se lleva Hacienda de El Gordo y de los otros premios del Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

Cuánto se lleva Hacienda de El Gordo y de los otros premios del Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

Premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 del lunes 22 de diciembre: El Gordo y mucho más
Lotería de Navidad

Premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 del lunes 22 de diciembre: El Gordo y mucho más

Horario del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 del lunes 22 de diciembre
Lotería de Navidad

Horario del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 del lunes 22 de diciembre

Las supersticiones el sorteo de la Lotería de Navidad
Lotería de Navidad 2025

Lotería de Navidad 2025: estas son las supersticiones más comunes para elegir los los números a jugar en la Lotería

La Lotería de Navidad 2025 es un sorteo que representa una gran tradición de nuestro país y aunque es puro azar, son muchas las personas que recurren a supersticiones y creencias populares para escoger los números para el 22 de diciembre.

Este es el número premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad el año en que naciste
Lotería de Navidad

Este es el número premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad el año en que naciste

La Lotería de Navidad posee una tradición de más de 200 años de historia. Un sorteo que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que este año reparte 2.772 millones de euros en premios.

Hasta qué hora se puede comprar Lotería de Navidad 2025

Hasta qué hora se puede comprar Lotería de Navidad 2025

Administración de Lotería

Dónde han caído el bote de 62,5 millones de la Primitiva, el de de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 20 de diciembre

Comprobar número de La Primitiva de hoy, sorteo en directo

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 20 de diciembre de 2025

Publicidad