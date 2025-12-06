La historia de Doña Manolita y la Lotería de Navidad

Uno de los imprescindibles de la Lotería de Navidad es Doña Manolita, una administración cuya historia y tradición ha quedado ligada estrechamente a este sorteo, siendo considerada uno de los símbolos más representativos de la ciudad de Madrid.

El Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre lleva ligado a la figura de doña Manolita desde principios del siglo XX, convirtiéndose en toda una leyenda encargada de satisfacer los sueños de cientos de personas.

La tradición y la fama de Doña Manolita se remonta a su creadora, Manuela de Pablos, una mujer nacida en 1879 en Chamberí. De Pablos, gracias a su esfuerzo e ilusión, abrió junto a sus tres hermanas la Administración nº 67, en 1904, cuando tan solo contaba con 25 años.

En ese momento, sus primeros clientes fueron estudiantes de la antigua Universidad Central de Madrid, que elegían esa administración por su proximidad a la universidad y por la belleza de nuestra protagonista.

Sin embargo, el negocio no terminaba de despegar, por lo que doña Manolita decidió viajar a Zaragoza para encomendarse a la Virgen del Pilar y pedirle que los décimos que había llevado fueran bendecidos. Llámenlo suerte, creencia o pura casualidad, pero esos décimos acabaron siendo premiados ese año.

A partir de ese entonces, la suerte sonreía cada vez más a la Administración nº67, consiguiendo cada vez más y más bonificaciones. El éxito alcanzado fue tal que Doña Manolita se mudó de la calle Ancha de San Bernando al al número 31 de la Gran Vía y a la Puerta del Sol.

Manuela de Pablos, tras entregar numerosos premios gordos y acumular fama y reconocimiento, se retiró de su negocio en 1951.

Doña Manolita en la actualidad

En el 2011, el negocio se trasladó a la a calle del Carmen nº22. Aun así, esto no ha alterado a su fiel clientela, que continua haciendo largas colas para poder conseguir sus ansiados décimos. Es más, es considerada como la administración de Lotería de Navidad más conocida de todo el país.

Personas de todas partes de España viajan hasta Madrid para conseguir un boleto del símbolo que representa Doña Manolita, una leyenda que ha protagonizado versos de Joaquín Sabina y Quintero León y Quiroga.

¿Cuál es la mejor hora para comprar en Doña Manolita?

La fama de la que goza Doña Manolita hace que sea toda una odisea poder comprar tus décimos. Es por esto que hay que tener en cuenta que entre semana hay una menor afluencia de clientes que durante el fin de semana y festivos.

En lo concerniente a las horas, un buen momento sería a la hora de comer o lo más pronto posible en la mañana ya que probablemente hayan menos personas. Eso sí, a pesar de que la administración abra a las 09:00 horas, suele haber cola desde las 07:30 horas.

Terminaciones favoritas en Doña Manolita

Una de las loteras de la administración, explicó a Antena 3 que las terminaciones '13' y '22' fueron las primeras en agotarse el pasado año. A su vez, comentó que "es más complicado cuando se buscan dos números juntos".

Cómo comprar lotería online en Doña Manolita

Las largas colas que se forman a las puertas de la administración de Doña Manolita hacen que muchas personas se decanten por la vía online a la hora de comprar sus décimos. Si este es tu caso, te explicamos los pasos que debes seguir:

Acceder, a través de tu navegador, a la página web oficial de Doña Manolita, donde seleccionaremos "comprar lotería" o "lotería a domicilio" en la portada principal de la página.

en la portada principal de la página. M arcar el sorteo para el que deseamos adquirir un décimo: en este caso, para el sorteo de Navidad.

para el que deseamos adquirir un décimo: en este caso, para el sorteo de Navidad. Elegir la terminación que deseemos (solo podemos elegir terminación, no número completo) y la cantidad de décimos que queramos añadir a nuestro carro. La página web también da la posibilidad de elegir un número al azar, sin necesidad de marcar una terminación concreta.

(solo podemos elegir terminación, no número completo) y la cantidad de décimos que queramos añadir a nuestro carro. La página web también da la posibilidad de elegir un número al azar, sin necesidad de marcar una terminación concreta. Comprobar si la compra es correcta y seleccionar "confirmar pedido" .

. Si estamos registrados en la web de otros sorteos anteriores, deberemos introducir nuestro email y contraseña . En caso de no estarlo, también podremos realizar nuestra compra para el sorteo de este 22 de diciembre sin necesidad de registrarnos.

. En caso de no estarlo, también podremos realizar nuestra compra para el sorteo de este 22 de diciembre sin necesidad de registrarnos. Rellenar nuestros datos, comprobar que la dirección que aparece es correcta y elegir el método de envío .

. Elegir el método de pago, que puede ser con tarjeta de crédito o transferencia bancaria y que incluye los gastos de envío al domicilio indicado.

Gastos de envío

Tras finalizar todos estos pasos, la empresa de envíos nos hará llegar a nuestro domicilio los décimos con los que participaremos en este Sorteo Extraordinario de Navidad.

Mientras que el precio del décimo no varía, a la hora de hacer tu pedido online influyen tanto del destino como de la cantidad del pedido que hayamos realizado.

Es por esto que, a los 20 euros iniciales que nos cuesta cada décimo, habría que sumarle estos gastos de envío.

Siguiendo las informaciones proporcionadas por la página web oficial de la administración, el envío se diferencia en tres zonas: Madrid centro, 6 euros, resto de la Península, 10 euros, e Islas, Ceuta y Melilla, donde el importe se encarece hasta alcanzar los 19 euros.

Sin embargo, si el pedido supera los 4.000 euros, estos gastos pasan a ser completamente gratuitos, independientemente de la zona de España en la que vivamos.