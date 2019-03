El Rey de Marruecos, Mohamed VI, y el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunieron anoche en la ONU y acordaron mantener el "respeto" y la "buena voluntad" para superar los problemas que pueden tener dos países vecinos.



Ésta fue la principal conclusión que presentó Zapatero a los medios de comunicación tras su entrevista con el monarca alauí en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), una cita de alrededor de media hora en la que, según dijo, no entraron en detalles al hablar de Melilla, en cuya frontera se registraron varios incidentes el pasado mes de agosto.



Zapatero calificó la reunión de "muy positiva" porque reafirmó los principios de colaboración, buena relación, cooperación, entendimiento y sinceridad con los que España viene trabajando con Marruecos en los últimos años, desde que él llegó al poder.



La entrevista, en la que participaron los ministros de Exteriores de ambos países, Miguel Ángel Moratinos y Taib Fassi-Fihri, comenzó con un caluroso apretón de manos durante el que Mohamed VI saludó a Zapatero en castellano.



"La foto es lo más importante", señaló el presidente del Gobierno español al monarca alauí mientras posaban sonrientes ante los fotógrafos y las cámaras de televisión.



En la reunión, ambos acordaron celebrar en Marruecos a principios de 2011 la próxima Reunión de Alto Nivel bilateral, encuentro con periodicidad anual que no tiene lugar desde 2008.



Esa cumbre servirá para hacer un repaso a las relaciones entre los dos países y analizar las prioridades conjuntas, entre las que Zapatero destacó la inmigración, la Unión por el Mediterráneo, el Magreb y los proyectos económicos en materia de energías renovables.



Según explicó, al hablar de Melilla ambos se centraron en la política migratoria y, sin entrar en circunstancias concretas, -en referencia a los incidentes entre ambos países los últimos meses- acordaron que los ministros de Exteriores se mantengan en "permanente colaboración" para resolver los problemas que se produzcan.



"No ha sido necesario descender a ningún detalle", reiteró Zapatero antes de recordar la "determinante" colaboración de Marruecos para acabar con los asaltos de inmigrantes de origen subsahariano a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.



Según manifestó, todas las cuestiones se abordan "con buena voluntad, cada uno desde sus posiciones y con resultados positivos, que es lo que interesa".



Zapatero hizo hincapié en la "importancia estratégica decisiva" que tiene para España la relación con Marruecos, se mostró convencido de que atraviesa un buen momento y aseguró que ambos gobiernos proseguirán con ese trabajo "fructífero" en beneficio de la estabilidad y de la seguridad para ambos países.