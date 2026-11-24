Un grupo de radicales ha increpado de nuevo, tal y como se aprecia en el vídeo superior, al candidato del PP en en Guipúzcua, Jon Echeverría, cuando llegaba a un mitin en Andoain. Echeverría iba acompañado de la portavoz de los populares en el Congreso, Esther Muñoz.

El pasado 17 de noviembre, fue el propio candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, quien recibió abucheos y fue increpado durante el mitin que celebró en Eibar para arropar al candidato Jon Echeverria, quien unos días antes había sido atacados con petardos y piedras en Hernani.