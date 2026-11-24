En su equipo llevan semanas diciéndolo. Ven al líder del PP sereno y firme, mucho más relajado que en el 2023. Feijóo llegó a la convocatoria de esas generales con poco más de 13 meses en la política nacional y con una sensación de que habrían necesitado más tiempo. Las urnas le dieron la victoria pero no la suma para gobernar, y por eso para Alberto Núñez Feijóo estas elecciones son cruciales, a todo o nada, como admiten fuentes cercanas al candidato popular.

Esas mismas voces también celebran en privado una campaña sin grandes errores, y la prioridad del núcleo duro de Feijóo es conservar esa máxima en la última semana de campaña. Estos días son muy trascendentes como recordó el propio Feijóo el sábado pasado ante más de doce mil personas en la plaza de toros de Valencia. Porque aunque son optimistas el disgusto del 2023 les sirve para recordar a los suyos que nada está ganado.

Quedan días con grandes retos, y parte de la incógnita se encuentra por ejemplo en saber si el pacto de no agresión establecido entre el PP y Vox se va a mantener también en la última semana de campaña. En el equipo del presidente del PP tienen claro que su máxima tiene que ser que el adversario común es Pedro Sánchez y que un cambio en la Moncloa debe de ser la prioridad, sin entrar en cuitas internas dentro de la derecha que puedan terminar por perjudicar a ambos.

En lo que respecta a su vínculo en el futuro, Feijóo llega aquí con los deberes hechos, porque parte de la estrategia desde antes de que se convocaran las elecciones fue rebelar cual sería su relación con Vox si sus votos eran necesarios para investirle presidente del Gobierno. Y afirmar, por primera vez, que la entrada de los de Abascal en el ejecutivo es una posibilidad. "Si no consigo la mayoría la tendré que completar", dijo el líder del PP hace unas semanas en una entrevista en El Hormiguero.

Feijóo llega además al 29N con un debate cara a cara con Pedro Sánchez ganado, según sus sensaciones, los sondeos y la opinión de la mayoría de los medios. Y con las encuestas de cara, casi todas le dan por ganador, y al bloque de la derecha le aseguran una mayoría absoluta holgada. Con una diferencia que algunas demoscopias sitúan en hasta más de 20 puntos respecto al bloque de la izquierda.

También Alberto Núñez Feijóo se siente fuerte, y lo avalan las métricas internas del partido, en su impacto en redes sociales. En esta campaña han potenciado su imagen en lo digital e incluso han tratado de convertir algunos errores en una forma de comunicación política con los más jóvenes, donde el PP y Vox compiten por el voto de franjas como de los 18 a los 29 años. Los últimos días los populares también tratarán de dar un impulso final a esta estrategia digital, con una acción que se realizará con Plex, un creador de contenido que acumula más de 30 millones de seguidores entre todas las plataformas.