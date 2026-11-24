El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Leire Díez', quiere saber quién dentro del PSOE autorizó los pagos a los abogados contratados por el propio partido entre 2021 y 2025. Después de examinar toda la documentación aportada por el Partido Socialista, solicitada el pasado 23 de octubre, el instructor considera que falta información que no se ha encontrado en el 'pendrive' ni en las tres cajas que Ferraz entregó en la Audiencia Nacional.

El juez, junto con Anticorrupción y la UCO, investigan si el partido financió de forma encubierta las operaciones de Leire Díez para desactivar las causas judiciales que perjudicaban al PSOE y al presidente del Gobierno. En su cuarto escrito al partido reclamando información, el objetivo es identificar quién autorizó o firmó los contratos y comprobar el control ejercido sobre los servicios prestados, en relación con lo que ya declaró Ana María Fuentes, gerente del PSOE, durante su comparecencia como imputada en septiembre.

Fuentes afirmó al juez que fue Santos Cerdán, también imputado, quien ordenó encargos y los correspondientes pagos a la presunta trama del 'aso Leire Díez', exmilitante socialista también investigada.

Los encargos bajo sospecha

"Requiérase nuevamente para que aporte las notas de encargo sobre las que se emitieron las facturas y contrataron los servicios de los letrados relacionados que no ha sido aportadas", apunta Pedraz, quien también acuerda solicitar al PSOE que aporte "el trámite de verificación previo o posterior llevado a cabo por la gerencia o la asesoría jurídica del citado partido para autorizar la contratación de estos servicios y su abono".

Dichos encargos habrían sido con un despacho de abogados relacionado con Ismael Oliver, abogado del exasesor ministerial Koldo García, y el otro, con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán. Oliver y Teijelo, ambos investigados en esta causa. Entre las líneas de investigación que sigue el juez está la de averiguar si el PSOE usó las sociedades mercantiles de Oliver y de Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, para canalizar pagos destinados a Leire Díez.

El instructor solo admite al partido dejar fuera "lo relativo a la información que pueda afectar al secreto profesional en los términos señalados por la Nota del Consejo General de la Abogacía Española de 16 de noviembre de 2026 (en interpretación de la circular 1/2026, aprobada el 26 de junio de 2026 por el pleno del Consejo General de la Abogacía Española), que dicha formación ha aportado junto con la documentación".

La exabogada de Koldo

Simultáneamente, en la misma resolución, el juez acuerda remitir a los juzgados de Madrid la documentación presentada por Leticia de la Hoz, exabogada de Koldo García, para que se investigue si se pudo producir un delito relacionado con la frustración de la ejecución de las responsabilidades civiles y las fianzas derivadas del juicio del Tribunal Supremo sobre el 'caso Mascarillas'.

Se trata de las dos facturas que aportó la abogada para acreditar que el PSOE no pagó la defensa del asesor del exministro Ábalos sino que corrió a cargo de la editorial del diario digital Okdiario, al que Koldo García dio una entrevista en público cuando entró en prisión.

Por último, el instructor ordena otras diligencias en relación con el investigado Nervis Villalobos, exviceministro de Venezuela, ante su negativa de aportar la documentación original que presentó para la tramitación de su expediente de nacionalidad por opción en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.