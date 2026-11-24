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Noticias hoy, martes 24 de noviembre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 24 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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Cintia Rocho ha negado cualquier contacto con Leire Díez ni con nadie de su entorno.
El programa, formado por 500 medidas, incluye las banderas defendidas hasta ahora pero también guiños al votante moderado.