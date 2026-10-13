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Rueda de prensa del consejo de ministros, streaming en directo

Sigue en directo la última hora de la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

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Faltan 47 días para las próximas elecciones generales del 29-N y el Consejo de Ministros sigue reuniéndose. Tal y como ocurrió la semana pasada, cuando se aprobaron por segunda vez los decretos de vivienda, todo lo que consiga luz verde ya con las cortes disueltas dependerá de la Diputación Permanente, un órgano pensado para que vele por los poderes de las cámaras cuando no están reunidas.

Este Consejo de Ministros se celebra justo el día después de que el Supremo rechazó el recurso del Ejecutivo y ratificó la suspensión de voto para nacionalizados por la 'ley de nietos'.

También coincide con la esperada visita de los Reyes a Ceuta, la primera desde que están en el trono y tras saberse que los pasados 30 y 31 de julio, coincidiendo con la entrada masiva de migrantes, buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta.

Sigue en directo online la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se celebra ya en plena precampaña electoral.

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