Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Casa Real

Felipe VI reivindica desde Melilla la soberanía española: "Cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la Unión Europea"

El Rey defiende la unidad institucional tras los acontecimientos de Ceuta y Melilla, insiste en que España y Marruecos deben mantener una relación de buena vecindad y advierte de que la defensa de los valores europeos no debe confundirse con debilidad.

Reyes en Melilla

El discurso de Felipe VI desde Melilla, streaming en directo | Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un mensaje de unidad, de defensa de la soberanía española y también de futuro. Felipe VI ha reivindicado desde Melilla la importancia de proteger las fronteras españolas y europeas, en un discurso marcado por los acontecimientos vividos este verano en Ceuta y Melilla. El monarca ha querido dejar claro el compromiso de la Corona con ambas ciudades autónomas y ha apelado a la responsabilidad institucional para afrontar los momentos de tensión.

"Melilla es España y Melilla es Europa", ha proclamado el Rey durante su intervención, en la que también ha advertido de que "cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es por tanto al conjunto de la Unión Europea".

Unas palabras con las que Felipe VI ha recordado que la frontera de Melilla no es únicamente española, sino también europea, y que su protección concierne al conjunto de los Estados miembros.

El Rey advierte de que los valores europeos no son una señal de debilidad

El monarca ha insistido en la importancia de defender los principios sobre los que se construye la Unión Europea, especialmente el respeto a la ley, los derechos y las libertades. En este sentido, ha lanzado una advertencia: "Estamos preparados para defender nuestros valores y nuestras libertades".

Felipe VI ha reconocido que los acontecimientos de las últimas semanas han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el entendimiento entre las instituciones. Por ello, ha defendido que las discrepancias propias de una democracia deben ir acompañadas de unidad institucional y de la búsqueda de acuerdos.

También ha subrayado que todas las instituciones, incluida la Jefatura del Estado, tienen la responsabilidad de trabajar pensando en el bien común.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Felipe VI destaca en su discurso que "Melilla es España y es Europa"

Imbroda proclama ante los Reyes que "comienza una nueva Melilla" y reclama una mayor presencia del Estado

Publicidad

España

Imbroda proclama ante los Reyes que "comienza una nueva Melilla" y reclama una mayor presencia del Estado

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Felipe VI destaca en su discurso que "Melilla es España y es Europa"

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, a su salida de la Audiencia Nacional, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La jueza Beatriz Biedma, encargada de la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno, declara como perjudicada en el 'caso Leire Díez', la causa en la que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama dirigida a desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE.08 OCTUBRE 2026...

La jueza Biedma acude escoltada a trabajar por primera vez tras denunciar vigilancias y maniobras en su contra

Montse Mínguez

El Gobierno sale en defensa de Montse Mínguez tras la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control que vuelve a estar centrada en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta con siete preguntas y dos interpelaciones urgentes. El mayor peso del examen del Congreso lo tendrán el ministro del Interior y la ministra de Defensa aunque la oposición también interpelará a otros min...
Elecciones generales

Margarita Robles será la número dos del PSOE en las listas por Madrid tras Pedro Sánchez

Reyes en Melilla
Casa Real

Felipe VI reivindica desde Melilla la soberanía española: "Cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la Unión Europea"

Feijóo
Buques marroquíes

Feijóo exige explicaciones a Sánchez por los buques marroquíes: "Es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles"

El líder del PP considera lo ocurrido en Ceuta de una "gravedad extraordinaria" y acusa al Gobierno de ocultar información. Mientras, varios ministros ofrecen explicaciones diferentes sobre las incursiones de la Marina Real de Marruecos.

Ábalos y Koldo García
España

Ábalos y Koldo recurrirán al Tribunal Constitucional después de que el Supremo haya confirmado sus condenas por el caso mascarillas

El Supremo confirma las condenas de Ábalos y Koldo al rechazar sus peticiones de anular la sentencia del 'caso mascarillas'. Ambos recurrirán al Constitucional, según ha sabido Antena 3 Noticias.

Imagen de Felipe VI y Letizia en el cementerio musulmán de Sidi Embarek

Los Reyes hacen historia en Ceuta: Felipe VI reafirma la soberanía española y promete no dejar solos a los ceutíes

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso

El PSOE ganaría las elecciones generales y aumentaría su distancia con el PP en casi 12 puntos, según el CIS

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona

Ada Colau, dispuesta a no ser candidata de Frente Amplio para integrar a Podemos: "Si una persona genera más consenso, adelante"

Publicidad