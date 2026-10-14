Felipe VI reivindica desde Melilla la soberanía española: "Cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la Unión Europea"

Un mensaje de unidad, de defensa de la soberanía española y también de futuro. Felipe VI ha reivindicado desde Melilla la importancia de proteger las fronteras españolas y europeas, en un discurso marcado por los acontecimientos vividos este verano en Ceuta y Melilla. El monarca ha querido dejar claro el compromiso de la Corona con ambas ciudades autónomas y ha apelado a la responsabilidad institucional para afrontar los momentos de tensión.

"Melilla es España y Melilla es Europa", ha proclamado el Rey durante su intervención, en la que también ha advertido de que "cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es por tanto al conjunto de la Unión Europea".

Unas palabras con las que Felipe VI ha recordado que la frontera de Melilla no es únicamente española, sino también europea, y que su protección concierne al conjunto de los Estados miembros.

El Rey advierte de que los valores europeos no son una señal de debilidad

El monarca ha insistido en la importancia de defender los principios sobre los que se construye la Unión Europea, especialmente el respeto a la ley, los derechos y las libertades. En este sentido, ha lanzado una advertencia: "Estamos preparados para defender nuestros valores y nuestras libertades".

Felipe VI ha reconocido que los acontecimientos de las últimas semanas han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el entendimiento entre las instituciones. Por ello, ha defendido que las discrepancias propias de una democracia deben ir acompañadas de unidad institucional y de la búsqueda de acuerdos.

También ha subrayado que todas las instituciones, incluida la Jefatura del Estado, tienen la responsabilidad de trabajar pensando en el bien común.