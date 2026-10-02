El aviso de Puigdemont a Sánchez que se ha hecho realidad: "Podrá ocupar sillones, pero no podrá gobernar"

Hace once meses, Carles Puigdemont anunció la ruptura total de Junts con Pedro Sánchez y dejó una advertencia sobre la capacidad del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso. Desde entonces, los siete diputados de la formación independentista han vuelto a resultar determinantes en numerosas votaciones.

La tensión, sin embargo, venía de antes. Desde el inicio de la legislatura, Junts dejó claro que sus votos no suponían un apoyo permanente al Ejecutivo. Una de las primeras muestras llegó durante la negociación de la Ley de Amnistía, cuando obligó a rehacer el texto después de que ya hubiese sido negociado.

Más de una veintena de vetos

La ruptura terminó trasladándose a las votaciones parlamentarias. Desde entonces, Junts ha rechazado algunos de los proyectos importantes impulsados por el Gobierno.

Entre ellos se encuentra la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Los de Puigdemont también han tumbado el denominado escudo social, que incluía la subida de las pensiones, y la senda de estabilidad, un paso necesario para la elaboración de los Presupuestos. En total, la formación independentista acumula ya más de una veintena de vetos a iniciativas del Ejecutivo.

La advertencia de Puigdemont

Un escenario que el propio Puigdemont había anticipado cuando anunció la ruptura. El líder de Junts dejó entonces claro que utilizaría la fuerza parlamentaria de sus siete diputados para dificultar la acción del Ejecutivo.

"No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar, podrá ocupar sillones pero no podrá gobernar", aseguró Puigdemont.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.