Rufián estalla contra Míriam Nogueras: "Es una mala política, no tiene visión, no es consciente de lo que está haciendo"

Gabriel Rufián ha protagonizado este viernes una de sus intervenciones más duras contra Junts en el Congreso. El portavoz de ERC ha acusado a la formación de Míriam Nogueras de haber cambiado de posición sobre los decretos de vivienda, y ha puesto en duda que su rechazo responda únicamente a motivos ideológicos.

"Ustedes aquí no están votando, están pagando una deuda", ha afirmado Rufián desde la tribuna, en una intervención cargada de reproches hacia los diputados de Junts.

El dirigente republicano ha cuestionado que el decreto que, según ha señalado, hace apenas 48 horas contaba con el respaldo de Junts haya terminado siendo rechazado por la formación. "¿Por qué este decreto hace 48 horas era el de Junts y ahora votan en contra? ¿Quién ha llamado a quién?", ha preguntado.

Rufián ha vinculado además la decisión de Junts con los intereses particulares de determinados sectores, y ha hecho referencia a informaciones periodísticas sobre supuestos intereses inmobiliarios. "La pregunta es: ¿a cambio de qué?", ha planteado, acusando a los diputados de anteponer esos intereses a las necesidades de miles de ciudadanos.

"Yo sinceramente solo tengo ganas de llorar"

El dirigente de ERC ha reconocido además sentirse especialmente afectado por el enfrentamiento. "Yo sinceramente solo tengo ganas de llorar", ha afirmado al comienzo de uno de los momentos más emocionales de su intervención.

Buena parte del discurso de Rufián se ha dirigido directamente a Míriam Nogueras. El diputado republicano ha acusado a la portavoz de Junts de no tener una visión política adecuada y le ha pedido que abandone lo que considera una estrategia de confrontación.

"Es una mala política, no tiene visión, no es consciente de lo que está haciendo", ha señalado Rufián, que también le ha reprochado que trate de imitar el estilo político de Isabel Díaz Ayuso.

Rufián ha llegado incluso a afirmar que Junts está poniendo en riesgo su propio espacio político, y ha lamentado que la formación haya tomado una decisión que, a su juicio, puede perjudicar a Cataluña.

Ruptura política con Junts

La intervención ha terminado con una advertencia directa. Rufián ha asegurado que trabajará para que ERC deje de contar con Junts en el futuro. "Me voy a esforzar para que mi partido no cuente con ustedes para nada", ha proclamado desde la tribuna.

El diputado republicano ha reconocido que le resulta doloroso comprobar que sus advertencias puedan, según su interpretación, estar cumpliéndose. "Hoy me jode tener razón, porque no quiero tener razón", ha afirmado.

Rufián ha cerrado su intervención reivindicando su compromiso con Cataluña, y remarcando que no quiere una Cataluña gobernada políticamente por quienes, según sus palabras, se dedican a "putear a mi pueblo", independientemente de la bandera que defiendan.