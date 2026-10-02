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"Fondos buitre gobiernan el Congreso", el grito desde la tribuna tras la votación de los decretos de vivienda

Un grupo de ciudadanos que ocupaban la tribuna del Congreso durante la votación de los decretos de vivienda ha comenzado a gritar "Fondos buitre gobiernan el Congreso" justo cuando se ha conocido el resultado. También han arrojado panfletos al Hemiciclo.

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"Fondos buitre gobiernan el Congreso", el grito desde la Tribuna tras la votación de los decretos en el Congreso

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Belén Montero
Belén Montero
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Momento inesperado en el Congreso justo después de que la presidenta, Francina Armengol, anunciara que los dos decretos sobre vivienda que el Gobierno había publicado en el BOE eran derogados.

Un grupo de ciudadanos que ocupaban la tribuna durante la votación de los decretos de vivienda ha comenzado a gritar "Fondos buitre gobiernan el Congreso" justo cuando se ha conocido el resultado. También han arrojado panfletos al Hemiciclo.

Ha sido la nota final a una jornada muy tensa, confirmándose el 'no' de Junts que anunciaron el jueves por la noche y el último ruego del presidente del Gobierno para pedir a los diputados que fueran "coherentes y valientes".

"Hagan lo correcto porque la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan", les ha advertido. El jefe del Ejecutivo ha tomado la palabra al término del debate en pleno de los dos decretos de vivienda para destacar la trascendencia de la sesión por las medidas que se iban a votar.

Ha instado a los diputados a que se olviden del "cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones que les llegan de arriba" y que piensen en la gente que más necesita del "amparo" público.

Los argumentos de Nogueras

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha acusado este viernes al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, de "engañar a la gente", de "alimentar una mentira" y de darle una "falsa esperanza" con un decreto de vivienda que, a su juicio, ni frena los desahucios ni impide la especulación.

"Una cosa es el titular y otra lo que recoge la ley (...) Y no se han atrevido con los fondos, el decreto permite que los fondos sigan comprando y especulando", ha sostenido Nogueras, que ha vuelto a pedir a la ministra de Vivienda, durante el debate el pleno del decreto, que retire el texto para negociar uno nuevo.

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