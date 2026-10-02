Felipe González y Mariano Rajoy responden a si habrá elecciones anticipadas: "No quiero opinar para que no hagan lo contrario"

Después de la derogación de los dos reales decretos de ley sobre vivienda, aprobados el pasado martes en el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, analizará durante este fin de semana lo ocurrido. Mientras en el Congreso de los Diputados se sometían a la votación, dos expresidentes del Gobierno participaban en el Foro La Toja en Galicia, donde han analizado la situación actual de España.

Felipe González y Mariano Rajoy han coincidido en que la actual legislatura debería haber terminado hace tiempo, entre otros motivos por la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Ambos expresidentes también han criticado a Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de Ceuta y por no respetar la separación de poderes.

Preguntado por si compartía con Rajoy que la falta de acuerdos parlamentarios y de presupuestos obligaba a convocar elecciones, González respondió entre risas: "No quiero opinar para que no hagan lo contrario".

Por su parte, el expresidente popular defendió que los españoles deberían volver a las urnas cuanto antes: "Ya hacía mucho tiempo que la única salida en la situación que vivimos es la convocatoria de elecciones, sino estaremos otro ocho meses más como hoy".

Trump y la vivienda

En el foro, bajo el lema 'Un mundo en desorden', criticó las a actuaciones dirigidas a controlar el poder económico y la justicia, refiriéndose a Donald Trump. Advirtió de que no se puede exigir el respeto al derecho internacional cuando no se cumple el derecho nacional.

En esta línea, aunque no mencionó a Sánchez, afirmó que "para exigir derecho internacional hay que tener respeto por el derecho interno. Si no se tiene Presupuestos, ¿Cómo se va a exigir ese respeto y derecho fuera? Es la mayor contradicción que tenemos". "Cuando lleva dos años en el Gobierno uno es heredero de sí mismo. Ya no puede echar la culpa a los demás. Llevamos ocho años de Gobierno. ¿La crisis de la vivienda es de hoy? Es de siempre", subrayó.

La vivienda ocupó buena parte del debate. González subrayó la gravedad del problema y afirmó que, cuando un Gobierno lleva varios años en el poder, "es heredero de sí mismo" y no puede responsabilizar únicamente a los ejecutivos anteriores.

El expresidente socialista defendió que la crisis de la vivienda no puede resolverse sin un acuerdo entre las distintas administraciones. A su juicio, deben participar el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Rajoy coincidió en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado, aunque reconoció que en la actualidad parece imposible. No obstante, consideró que ese acuerdo podría ser viable en el futuro: "O nos ponemos de acuerdo o no vamos a ninguna parte".