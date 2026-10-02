El 29 de noviembre: la fecha disponible para celebrar elecciones generales en el caso de adelantarlas si fracasan los decretos de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está sopesando adelantar las elecciones generales de forma inmediata si definitivamente decaen los dos reales decretos de vivienda.

Aunque Sánchez ha reiterado en varias ocasiones que las elecciones generales serán en 2027, las fuentes consultadas ven un "99% de posibilidades" de que cambien las tornas y anuncie la convocatoria electoral de forma inmediata. En el caso de que se disolvieran las Cortes durante los próximos días, la cita a las urnas sería el próximo 29 de noviembre.

En todo caso, la decisión está en manos de Sánchez, que desde que el jueves por la noche se conoció el 'no' de Junts, ha tratado de aumentar la presión sobre los tres grupos de la derecha que van a votar en contra de la convalidación. El jefe del Ejecutivo confirmó que no van a retirar los decretos y quieren que cada grupo parlamentario se retrate con su voto.

Sin embargo, fuentes de Moncloa niegan que estén barajando la posibilidad de adelantar las generales y desmienten que se haya convocado un gabinete de crisis en Presidencia del Gobierno para tomar una decisión.

Este mismo viernes, a su llegada al Congreso, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado "hacer cábalas" sobre la posibilidad de que Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones generales si el Congreso tumba el decreto que, entre otras cosas

¿Por qué el 29 de noviembre las elecciones generales?

La Ley Orgánica del Régimen Electoral fija los plazos para poder convocar elecciones generales. Desde la publicación en el BOE deben pasar 54 días antes de la cita electoral.

Y antes de la publicación en el BOE Pedro Sánchez debe disolver las Cortes y convocar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobarlas en un real decreto.

Por ello, si en el día de hoy Pedro Sánchez decidiera anunciar elecciones anticipadas, la fecha de los comicios serían el 29 de noviembre, teniendo en cuenta que sólo se pueden celebrar en domingo.

En ese caso la campaña electoral arrancaría el viernes 13 de noviembre.

Fecha límite para convocar elecciones generales

Y si finalmente no se anuncian elecciones en el día de hoy ¿Cuál sería la fecha límite?

Como los anteriores comicios fueron el 23 de julio de 2023, la fecha límite para celebrar elecciones generales sería el 22 de agosto de 2027.

Para llegar a esa fecha la nueva convocatoria debería estar publicada en el BOE el próximo 29 de junio de 2027.