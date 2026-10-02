Votación de los decretos de vivienda en el Congreso, streaming en directo: Isabel Rodríguez al PP: "Es la hora de la verdad: estar con la gente o estar con los buitres"

El pleno del Congreso vota hoy los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros. Lo previsiblemente es que sean tumbados con el rechazo de Junts, PP, UPN y Vox. En caso de que Junts vote en contra, los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana no serán convalidados.

A escasas horas de la votación en el Congreso, Junts per Catalunya ha anunciado que entregará al PSOE una propuesta propia de real decreto de vivienda como "punto de partida" para avanzar hacia un acuerdo que sirva para "actuar con contundencia contra los fondos buitre y proteger a todas las familias".

El Gobierno había apurado hasta última hora las negociaciones para sacar adelante todas las medidas y había conseguido el apoyo de Sumar, Podemos y ERC para los dos decretos.

Recuerda que aquí puedes seguir la votación en directo desde las 11:00 horas. Isabel Rodríguez ha sido la primera en hablar en el Congreso, destacando la generosidad de los partidos que han contribuido a los decretos de vivienda, y cargando contra el Partido Popular, a quien califica como "la peor derecha de toda Europa".

"Estar con la gente o estar con los buitres"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha elevado este viernes el tono contra el Partido Popular, y ha situado a los populares ante una disyuntiva: "Estar con la gente o estar con los buitres".

Durante su intervención, la ministra ha cargado contra el PP por su posición ante los decretos y ha afirmado: "Mientras que la gente reivindica en la calle, ustedes se van a Miami o a un congreso de fondos buitre a decirles que se queden y que nos colonicen. Esa es la posición del PP".

La Ministra también ha cuestionado el concepto de patriotismo empleado por los populares: "¿Qué clase de patriota es el que elige a un especulador antes que a una señora de 87 años que tuvo que salir en camilla de su casa?".

"Más del lado de la especulación"

La titular de Vivienda ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría que los decretos no fueran convalidados. "La ciudadanía no puede esperar y este Gobierno tampoco quiere hacerlo", ha señalado antes de reclamar el apoyo de la Cámara.

"Hacer decaer este decreto significa que ustedes estarían más del lado de la especulación que de perseguir a aquellos que están disparando los precios", ha sostenido Rodríguez, que ha reclamado al PP que se abstenga y piense "en sus votantes".

La ministra también se ha dirigido a Junts, cuyo apoyo resulta relevante para la aprobación de las medidas: "También se lo pido a ustedes, de Junts: convalidémoslo hoy, para que pueda estar desde hoy el texto que da dignidad a la gente y protege de la especulación".

Rufián carga contra Junts

Gabriel Rufián por su parte, ha protagonizado este viernes una de sus intervenciones más duras contra Junts en el Congreso. El portavoz de ERC ha acusado a la formación de Míriam Nogueras de haber cambiado de posición sobre los decretos de vivienda, y ha puesto en duda que su rechazo responda únicamente a motivos ideológicos.

"Ustedes aquí no están votando, están pagando una deuda", ha afirmado Rufián desde la tribuna, en una intervención cargada de reproches hacia los diputados de Junts.

El dirigente republicano ha cuestionado que el decreto que, según ha señalado, hace apenas 48 horas contaba con el respaldo de Junts haya terminado siendo rechazado por la formación. "¿Por qué este decreto hace 48 horas era el de Junts y ahora votan en contra? ¿Quién ha llamado a quién?", ha preguntado.