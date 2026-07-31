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Crisis Migratoria

Pedro Sánchez califica de "ataque a la integridad territorial de España" la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

El presidente del Gobierno ha trasladado y garantizado la seguridad a la población y sostiene que esta situación es inédita.

Pedro Sánchez comparece desde Ceuta por la crisis migratoria

Sánchez califica de "ataque a la integridad territorial de España" la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta | atresplayer

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Alejandro Lorente
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este viernes desde la Ciudad Autónoma de Ceuta, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la crisis migratoria de los últimos días. La declaración ha tenido lugar después de haber mantenido un encuentro con el presidente, Juan Jesús Vivas.

El presidente del Gobierno ha comenzado la declaración institucional calificando de "violación y ataque a la integridad territorial de España" lo sucedido en las últimas horas, tras la llegada de miles de inmigrantes a la ciudad autónoma de Ceuta, a los que no se "ha atrevido" a atribuir una cifra total de las personas que han llegado de manera irregular. "Merece todo nuestro reproche y condena", señala.

Sobre la cuestión de la seguridad en el territorio afectado, Sánchez asegura que el Gobierno va a utilizar todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad, la convivencia y desplegar compromiso rotundo del Gobierno con el presente y futuro de la ciudad autónoma". "Hemos aumentado en 400 el número de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional", añade el presidente del Gobierno.

Sánchez ha indicado que "lo que hemos visto en los últimos años en los puntos críticos ha sido una reducción de los flujos migratorios de flujo irregular. En lo que llevamos de año se han reducido un 37%", aunque admite que "lo sucedido ayer rompe una dinámica de reducción". Además, afirma que en coordinación con el Gobierno autonómico interior ya había habilitado un centro de atención temporal y agilizar las repatriaciones".

Asimismo, Sánchez asegura que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "permanecerá aquí unos días" para evaluar la evolución del flujo migratorio. El pasado jueves se había anunciado el viaje de Marlaska para seguir la evolución de la situación migratoria de la ciudad autónoma y reunirse con autoridades locales, la Delegación del Gobierno y los responsables de Policía Nacional y Guardia Civil. El pasado jueves, el ministro ya conversó con Vivas, después de que solicitase la emergencia nacional por la crisis de la entrada de inmigrantes irregulares por vía marítima a su territorio.

Sin embargo, el Gobierno rechazó declarar la emergencia nacional porque la legislación vigente no contempla los flujos migratorios entre los casos que permiten activar este mecanismo de protección civil. Específicamente, Interior señala que la emergencia nacional es una figura reservada para riesgos naturales y tecnológicos como inundaciones, incendios forestales, terremotos o accidentes con sustancias peligrosas, tal y como recoge la Ley de Protección Civil. Además, el departamento liderado por Grande-Marlaska mantiene el contacto permanente de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, con la ciudad autónoma.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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