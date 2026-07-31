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CRISIS MIGRATORIA

Feijóo exige al Gobierno una respuesta más contundente ante la crisis migratoria: "Sánchez tiene que defender nuestra seguridad nacional"

El presidente del PP se desplazará este sábado hasta la ciudad autónoma de Ceuta "para expresar sobre el terreno su opinión acerca de la invasión de territorio español que ha tenido lugar en los últimos días".

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Feijóo exige al Gobierno una respuesta más contundente ante la crisis migratoria: "Sánchez tiene que defender nuestra Seguridad Nacional" | Antena 3 Noticias

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que viajará este sábado a Ceuta, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una actuación más firme para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma, donde en las últimas horas se ha registrado una importante llegada de personas procedentes de Marruecos. El líder de la oposición considera que la respuesta del Ejecutivo está siendo insuficiente, y ha insistido en la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para reforzar el control de la frontera.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Feijóo ha manifestado su preocupación por la continuidad de las llegadas durante la noche, y ha asegurado que la situación requiere una intervención inmediata por parte del Gobierno. En su opinión, "el presidente dispone de los instrumentos necesarios para afrontar la crisis", y debe ponerlos en marcha con rapidez para garantizar la seguridad, la integridad territorial y la convivencia en las ciudades autónomas.

El dirigente popular ha expresado además su respaldo a los ciudadanos de Ceuta y Melilla, destacando que ambas ciudades necesitan el apoyo del conjunto del país en un momento especialmente delicado. Según el PP, la presión migratoria ha superado la capacidad de respuesta de las administraciones locales, por lo que considera imprescindible una mayor implicación del Estado.

Entre las medidas planteadas por el Partido Popular figura la declaración de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional, así como el refuerzo de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el apoyo del Ejército, mientras persista la emergencia. La formación también solicita la intervención de Frontex para colaborar en el control de la frontera exterior de la Unión Europea.

Además, el PP ha pedido la convocatoria urgente del Congreso de los Diputados para debatir posibles modificaciones de la Ley de Extranjería, y estudiar mecanismos que permitan agilizar las devoluciones en frontera. Asimismo, reclama la comparecencia del presidente del Gobierno para explicar la gestión de esta crisis migratoria, y detallar las actuaciones previstas.

Sánchez anuncia la instalación de boyas

Mientras tanto, Pedro Sánchez se ha desplazado esta mañana a la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde ha comparecido junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la crisis migratoria de los últimos días. Sánchez ha calificado de "violación y ataque a la integridad territorial de España" lo sucedido en las últimas horas. "Merece todo nuestro reproche y condena", ha señalado. Además, ha lamentado la pérdida de vidas en esta llegada masiva de inmigrantes.

Como solución temporal a este problema, el presidente del Gobierno ha propuesto "instalar boyas para cumplir la sentencia del Supremo, y crear barrera física para que desde el punto de vista administrativo, se puedan repatriar".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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