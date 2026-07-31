VÍDEO | La llegada de Pedro Sánchez a Ceuta entre insultos y abucheos

La llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Ceuta ha levantado tensión entre los vecinos, tal y como se puede apreciar en las imágenes que acompañan esta noticia, con abucheos e insultos. Sánchez ha reconocido que lo que está ocurriendo es un "ataque y violación de la integridad territorial" de nuestro país y responsabiliza la llegada masiva de migrantes a las mafias.

Durante las últimas horas, la crisis migratoria en Ceuta se ha agravado con una llegada incesante de miles de personas procedentes de Marruecos. La presión sobre la ciudad autónoma ha llevado al despliegue del Ejército, mientras las fuerzas de seguridad tratan de contener una situación que ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades. Al mismo tiempo, Melilla ha cerrado su frontera después de que centenares de personas intentaran acceder también durante la noche.

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