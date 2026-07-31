El juez Pedraz abre una pieza separada para investigar posibles pagos del PSOE a los miembros de la trama

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire, Santiago Pedraz, ha abierto una pieza separada sobre los pagos que supuestamente realizó el PSOE a la exmilitante socialista.

El magistrado Pedraz ha señalado en un auto que la diligencia "se presenta procedente partiendo de la base de que se investiga la posible comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción".

El juez ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, consecuencia de la investigación sobre la supuesta trama para obstaculizar procesos judiciales que podrían afectar al PSOE y al Gobierno supuestamente liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por Díez.

Pedraz pide información de 82 cuentas bancarias

Por otra parte, el juez ha solicitado información a 12 entidades bancarias para que consulten e informen sobre movimientos y saldos relacionados con 82 cuentas relacionadas con el caso, seis de ellas del PSOE.

Específicamente, el magistrado pide información de cuentas bancarias del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y su consultora, Zaño Sociedad Consultores, además de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y las sociedades Oliver Gruppe Estudio Jurídico, Oliver & Partners, y del portal web Crónica Libre. Tanto Zarrías como Oliver y Teijelo ya han sido imputados en la causa.

Pedraz ha pedido que se identifique a los titulares y personas autorizadas de estas cuentas. Asimismo, interesa que se extienda la información sobre transferencias Swift, OMF y nacionales, emitidas o recibidas, y que en el caso de cobro de cheques, aporten la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo.

Además, el maagistrado adelanta que esta información bancaria deberá ser remitida a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Por ello, el instructor autoriza que los agentes de esa unidad a cargo de la investigación "puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas y que precisen para el esclarecimiento de los hechos".

El PSOE podría haber pagado 43.000 EUROS a Leire Díez

Por su parte, la UCO ha señalado en un oficio que el PSOE utilizó empresas de Zarrías y Oliver, que llevó a cabo la defensa del exasesor ministerial Koldo García, para pagar 43.225 euros a Díez.

Los agentes especificaron que Díez habría recibido en una cuenta bancaria "al menos cinco pagos" vinculados con la supuesta trama que habría planeado desestabilizar causas judiciales que engloban al Gobierno y al PSOE.

De estos cinco pagos, detallan que cuatro se trataban en transferencias de 4.000 euros, hasta un total de 16.000 entre junio y septiembre de 2024, procedentes de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías. La última, indican, fue de 27.225 euros y salió de la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con el abogado.

La UCO explica que las cuatro nóminas percibidas por Díez desde la consultora de Zarrías "habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE".

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