Un título póstumo a Lambán desata la polémica en Aragón: el homenaje de Azcón apenas recibe aplausos socialistas

La primera sesión del debate sobre el estado de la comunidad en Aragón ha estado marcada, en parte, por la memoria del expresidente autonómico Javier Lambán, fallecido el pasado mes de agosto. Su figura ha protagonizado un agrio cruce de reproches entre PP y PSOE después de que apenas un par de diputados socialistas aplaudieran el anuncio del presidente aragonés, Jorge Azcón, de concederle a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales.

Durante la apertura del debate, Azcón destacó el legado histórico dirigente socialista, al que definió como un "servidor público honrado e infatigable, que antepuso Aragón absolutamente a todo, incluso a su propia salud". Con este reconocimiento, dijo, se pretende rendir homenaje a una trayectoria marcada por la defensa de los intereses de la comunidad.

El malestar del PSOE por el uso partidista de Lambán

Lejos de suscitar unanimidad, el gesto del Gobierno aragonés generó malestar en las filas socialistas. Fuentes del PSOE aragonés han expresado su enfado por lo que consideran un uso partidista e interesado de la figura de Lambán por parte del Partido Popular. Señalan que, desde su fallecimiento, los populares han ensalzado su papel político con la intención de abrir fisuras dentro del socialismo aragonés.

La herencia política de Lambán siempre estuvo marcada por su distancia con Pedro Sánchez y por su enfrentamiento con la actual ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que le relevó al frente de la secretaría general del partido en Aragón. En este contexto, los socialistas consideran que el PP busca ahora aprovechar esas discrepancias pasadas para dividir la formación.

Cruce de mensajes en redes sociales

El debate trascendió pronto al mundo digital. El PP de Aragón publicó un mensaje en la red social X, en el que criticaba duramente la actitud de los socialistas: "No cabe mayor indignidad y degradación política. Los mismos diputados que acompañaron al presidente Lambán en las listas electorales se niegan hoy a aplaudir que Aragón le reconozca con el premio Gabriel Cisneros a los valores democráticos".

La réplica del PSOE no se hizo esperar, En la misma plataforma, defendieron que "el mejor homenaje a Lambán" sería que Azcón reconociera su impulso a proyectos clave para Aragón, "de los que ahora él se quiere colgar medallas". Para los socialistas, todo lo demás constituye un uso partidista de su memoria.

Un debate con trasfondo nacional

La figura del expresidente volvió a sobrevolar el pleno incluso en la parte final de la intervención de Azcón aunque esta vez sin citar su nombre directamente. El presidente aragonés aseguró que "la debilidad extrema" del Gobierno central pone en riesgo los principios de unidad, igualdad, solidaridad y legalidad en España.

Añadió que hasta "hace poco" el PSOE defendía estos valores en las Cortes de Aragón en clara referencia a la etapa de Lambán, y que desde la llegada de Alegría a la secretaría general "han decidido unir su discurso, y su suerte, a la Pedro Sánchez".

De esta forma, lo que pretendía ser un reconocimiento institucional a la figura de Javier Lambán se convirtió en uno de los momentos más tensos de la primera sesión del debate sobre el estado de la comunidad, evidenciando de nuevo la profunda brecha política entre populares y socialistas en Aragón.

