El juez Pedraz emite una orden de detención contra Josu Ternera como exdirigente de ETA

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha emitido una orden europea de detención contra el exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera' al estar procesado por el presunto delito de dirección de organización terrorista. El juez "acuerda la busca, detención e ingreso en prisión" de Ternera, "librándose la oportuna orden europea de detención".

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 lo acordó después de que la Sala de lo Penal revocase la conclusión del sumario y de que la Fiscalía solicitase que se ampliase el procesamiento contra 'Josu Ternera' para atribuirle el delito de dirección de organización terrorista.

Para ello tuvo en cuenta la documentación que se localizó tras la detención del histórico dirigente etarra en mayo de 2019 en Francia, concretamente la localizada en las proximidades de Saint Gervais-Les Bains, donde se escondía.

El instructor se hizo eco en su resolución del informe de la Fiscalía, que explicaba que la valoración conjunta de esos elementos "corrobora, al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria según la cual el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención", vino actuando "como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA".

"No de otro modo puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes", indicaba. Asimismo, señalaban que "no de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del Gobierno de España".

Es por eso por lo que el juez instructor acordó ampliar el procesamiento contra 'Josu Ternera' por el delito de dirección de organización o grupo terrorista o subsidiariamente integración en los anteriores.

Causas pendientes en España

'Josu Ternera', de 74 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones francés le puso en libertad provisional por motivos de salud.

Sin embargo, tiene pendiente todavía varios procedimientos que continúan abiertos en España: el del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, el del atentado en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas o el de las propias 'herriko tabernas'.

