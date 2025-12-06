Feijóo propondrá una asignatura en los colegios sobre la Constitución "sin ideologías", porque "defenderla es también conocerla"

Con motivo del cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido una publicación en X donde ha escrito: "Feliz Día de la Constitución. Defenderla es también conocerla. Propondremos una asignatura para enseñar sus valores y principios, sin ideologías".

El mensaje estaba acompañado de un vídeo donde el líder popular ha querido destacar algunos artículos de la Carta Magna, como que 'los españoles son iguales ante la ley'; 'España se constituye en un Estado social y democrático de derechos'; 'todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral'; y que 'todos tienen el derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza'.

Por ello, este sábado Feijóo ha anunciado su propósito de impartir una asignatura en los centros educativos españoles "para conocer nuestra historia, nuestro mejor momento de la historia y para garantizar que la vamos a proteger, que la vamos a defender y que queremos seguir viviendo en libertad, en moderación y que queremos seguir viviendo trasladando una igualdad con independencia del territorio, del sexo, de las creencias, de la opinión personal, de la religión, de cualquier de los ciudadanos que conviven con nosotros en este gran país".

