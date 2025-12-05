El WhatsApp de Mazón a Pradas al conocer que "preocupa" el barranco del Poyo el día de la Dana: "Cojonudo"

29 de octubre de 2024. "Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo y río Magro", escribe Salomé Pradas a Carlos Mazón a las 13:03 horas del día de la fatídica Dana que dejó 230 víctimas mortales. La respuesta del expresident se resumen en un "Cojonudo", media hora más tarde, tal y como se desprende de la lista de mensajes que ha entregado la exconsellera a la jueza que investiga la gestión de la Dana, a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias.

Son mensajes a los que Pradas aludió por primera vez el pasado domingo en una entrevista, tras lo que la jueza se los requirió para incorporarlos a la causa, algo que la exconsellera ya ha hecho.

La mañana del 29 de octubre de 2024

Aquella mañana del 29 de octubre de 2024, en concreto a las 11:32 horas, Pradas y Mazón estuvieron comunicados a consecuencia del temporal y la exconsellera le transmitió la situación de la emergencia, las alertas, así como los fenómenos costeros. También le habló de rescates e intervenciones.

En cuanto a los rescates, la exconsellera le comentó que en una residencia de ancianos de Carlet (Valencia) se habían inundado dos pabellones y que situación estaba "controlada" al ser un centro grande y haber realojado a los residentes en otros pabellones.

13:03 horas

Son las 13:03 horas. Pradas vuelve a escribir a Mazón: "Estoy en comunicación con Pilar Bernabé (delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana). Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo y Río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por el temporal marítimo", explica.

Tan solo un minuto más tarde, Pradas continúa: "Han habido rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con consorcio castellón". Es entonces cuando Mazón responde al primer WhatsApp: "Cojonudo".

La situación "se complica en Utiel"

En ese intercambio de mensajes, además de hablar de la situación de la Dana ese día en la Comunidad Valenciana, aparece otro asunto. A las 13:05 horas señala "Y la BUENA NOTICIA DEL DIA: todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales", a lo que Carlos Mazón respondió: "Bieeeeeennnnn".

Siguen los mensajes a las 14:11 horas, cuando Salomé Pradas avisa a Mazón de que "la cosa se complica en Utiel". Un mensaje sin respuesta por parte de Mazón. Esto se produjo unos minutos antes de que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana acudiera al restaurante El Ventorro, donde había quedado con la periodista Maribel Vilaplana para comer.

Los dos estuvieron en el restaurante hasta aproximadamente las 19:00 horas, desde donde fueron al parking en el que la comunicadora había dejado su vehículo. Mazón se presentó en el Cecopi a las 20:28 horas.

