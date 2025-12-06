Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Felipe VI celebra el aniversario de la Constitución y recuerda sus dos primeros artículos

El monarca señala que España es un Estado social y democrático de Derecho y que su forma política es la de la Monarquía parlamentaria.

Imagen del Rey Felipe VI

Imagen del Rey Felipe VI EFE

Alba Gutiérrez
Publicado:

El rey Felipe VI ha recordado que en el 47 aniversario de la Constitución, que se conmemora este sábado, los dos primeros artículos de la Carta Magna, que a su inicio inciden en que España es un Estado social y democrático de Derecho y que su forma política es la de la Monarquía parlamentaria.

A través de la red social X, la Casa Real ha deseado un "Feliz Día de la Constitución" a todos los españoles y ha publicado una foto de un ejemplar de la Carta Magna que señala todos los artículos primero y segundo del Título preliminar de la misma. En ese sentido, recuerda que el artículo 2 recoge que la Constitución se fundamenta en la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

El Congreso celebra el 47 aniversario de la Constitución

El Congreso celebra, durante este sábado, el 47 aniversario de la Constitución con la tradicional recepción a la que asistirán la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con otras autoridades del Estado, representantes parlamentarios y miembros de la sociedad civil.

El Salón de Pasos Perdidos es el escenario del acto institucional con motivo del aniversario de la Carta Magna en un año marcado por la celebración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y la restauración de la Monarquía. A partir de las 12.00 horas, comenzará una interpretación de la Sección I del Trío para piano número 4, conocido como 'Trío Dumky', de Antonín Dvorak, que correrá a cargo de Hélix Trio, formación integrada por alumnos de la Escuela Superior de Música de Basilea y miembros de la European Chamber Music Academy.

Lectura de los artículos de la Constitución

Alrededor de las 12:15 horas, varios niños, todos ellos alumnos de Primaria, leerán artículos de la Constitución. Paula Martínez Gernhardt y Camilo Cuesta Aschenberg leerán en alemán el artículo 23, que reconoce el derecho a la participación política ciudadana. Posteriormente, Gael Camus Nogales y Mariam Belayachi Chaves leerán en francés el artículo 27, que regula el derecho a la educación. Seguidamente, Emma Tutone Montilla recitará en italiano el artículo 48, dedicado a la juventud.

Una vez se concluyan las lecturas de los artículos constitucionales, la presidenta del Congreso pronunciará su discurso con motivo del Día de la Constitución. Tras las palabras de la presidenta, Hélix Trio interpretará la Sección VI del 'Trío Dumky' de Dvorak para cerrar el acto y dar paso al cóctel en el que tienen lugar los habituales corrillos.

