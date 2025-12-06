Celebración del día de la Constitución Española 2025, streaming en directo

La Constitución española celebra su 47 aniversario este sábado en las Cortes Generales con la tradicional recepción de autoridades en el Congreso de los Diputados pero bajo un clima de crispación política y con la campaña electoral extremeña de fondo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán, junto con otras autoridades del Estado, representantes parlamentarios y miembros de la sociedad civil se congregarán en el Congreso para conmemorar el Día de la Constitución.

La celebración comienza a las 10:30 horas en la carrera de San Jerónimo, donde se izará la bandera nacional para, a continuación, dar paso al recibimiento de los invitados en el Salón de los Pasos Perdidos. Al acto asistirán los ministros tanto socialistas como de Sumar, así como representantes parlamentarios de los partidos de coalición, aunque, como ocurre todos los años, se ausentarán los diputados de Vox, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG.

Sigue en directo el acto por el día de la Constitución.

