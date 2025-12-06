Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Constitución

Celebración del día de la Constitución Española 2025, streaming en directo

Sigue en directo la celebración del día de la Constitución Española.

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

La Constitución española celebra su 47 aniversario este sábado en las Cortes Generales con la tradicional recepción de autoridades en el Congreso de los Diputados pero bajo un clima de crispación política y con la campaña electoral extremeña de fondo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán, junto con otras autoridades del Estado, representantes parlamentarios y miembros de la sociedad civil se congregarán en el Congreso para conmemorar el Día de la Constitución.

La celebración comienza a las 10:30 horas en la carrera de San Jerónimo, donde se izará la bandera nacional para, a continuación, dar paso al recibimiento de los invitados en el Salón de los Pasos Perdidos. Al acto asistirán los ministros tanto socialistas como de Sumar, así como representantes parlamentarios de los partidos de coalición, aunque, como ocurre todos los años, se ausentarán los diputados de Vox, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG.

Sigue en directo el acto por el día de la Constitución.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El WhatsApp de Mazón a Pradas al conocer que "preocupa" el barranco del Poyo el día de la Dana: "Cojonudo"

Mensajes entre Pradas y Mazón

Publicidad

España

Imagen del Rey Felipe VI

Felipe VI celebra el aniversario de la Constitución y recuerda sus dos primeros artículos

Alberto Núñez Feijóo

Feijóo propondrá una asignatura en los colegios sobre la Constitución "sin ideologías", porque "defenderla es también conocerla"

Imagen de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez insta a cumplir la Constitución: "Es el camino para avanzar"

Un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado sobre el frontispicio del Congreso vigila los alrededores de la Cámara
Constitución

Celebración del día de la Constitución Española 2025, streaming en directo

'Josu Ternera'
ETA

El juez Pedraz emite una orden de detención contra Josu Ternera como exdirigente de ETA

La Constitución Española
Constitución

La Constitución cumple 47 años: así se acordó el texto que regula la convivencia en España

Mirarla hoy es comprender de dónde venimos, qué hemos construido juntos y hacia dónde queremos seguir avanzando.

Pedro Sánchez compareciendo en Ferraz, sede del PSOE
Comunicado PSOE

El PSOE reconoce no haber "estado a la altura" al no "arropar" a las denunciantes de Paco Salazar

El partido ha emitido un comunicado lamentando la situación y reiterando su compromiso contra el acoso a las mujeres.

Paco Salazar

De hombre fuerte de Pedro Sánchez a dimitir de todos sus cargos, así ha sido la trayectoria de Paco Salazar

imagen de archivo de Álvaro García Ortiz

Los fiscales progresistas piden la intervención de la ONU ante "irregularidades" en la causa contra García Ortiz

Conversación entre el jefe de Gabinete de Mazón y Salomé Pradas el día de la DANA

El jefe de gabinete de Mazón a Pradas en lo peor de la DANA: "Salo, de confinar nada. Confinar es una barbaridad"

Publicidad