Azcón presiona a Vox y se da una semana para decidir si Aragón irá a elecciones

El presidente de Aragón afronta una semana decisiva para el futuro de su legislatura, después de anunciar este viernes su propuesta de presupuestos.

Azcón

Marta Alarcón García
Actualizado:
Publicado:

Este sábado, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha comunicado ante los periodistas en el acto de conmemoración de la Constitución, que "llevará a cabo la ronda de contactos" con los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes, para comprobar si cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante los nuevos presupuestos autonómicos, de lo contrario, ha advertido, "lo lógico es que se convoquen elecciones". Una decisión que llega después de que este viernes, el dirigente popular presentara su propuesta de presupuestos autonómicos de cara a 2026.

Una tarea en la que se ha dado un plazo breve de una semana: "Yo creo que es un tiempo más que prudencial para que comprobemos cuáles son los partidos que están dispuestos a aprobar los presupuestos, y cuáles son los que pretenden bloquear unas cuentas sobre las que no hay razones objetivas par que no puedan tener los votos suficientes", ha subrayado.

"El objetivo es hablar con todos porque Aragón vive un buen momento. El presupuesto va a mejorar la calidad de vida de los aragoneses, eso creo que debería hacer que nos uniéramos", ha asegurado.

Azcón apunta a VOX

Azcón, que gobierna en solitario, ha apuntado directamente a VOX, antiguo socio parlamentario, como la fuerza que puede inclinar la balanza. Ha recordado que la legislatura nación de una "mayoría de cambio" tras las elecciones de mayo de 2023, y tiene que ponerse de acuerdo "en un momento excepcional" para Aragón.

Azcón insiste en que la semana que viene tendrá claro quién está dispuesto a facilitar la aprobación del presupuesto y quién opta por “bloquear”. En caso de ruptura, Aragón se convertiría en la segunda comunidad en anticipar las elecciones tras Extremadura, donde la popular María Guardiola busca una mayoría que le permita prescindir de la extrema derecha.

Según Azcón, no existen razones "objetivas" para que se rechace un presupuesto que ha calificado de "histórico", por lo que ha pedido que no se prejuzgue el resultado de las negociaciones que inicia ahora su gobierno.

