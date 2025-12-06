La Constitución cumple 47 años: así se acordó el texto que regula la convivencia en España

Cada 6 de diciembre España celebra la vigencia de su marco de convivencia. 47 años después de su aprobación, la Constitución sigue siendo una obra viva que sostiene derechos, garantiza libertades y acompaña la evolución social del país.

1. Cuando todo está por hacer

En 1978 España vive un momento decisivo: deja atrás la dictadura y se adentra en la democracia con una ciudadanía que reclama libertad, estabilidad y un futuro compartido. En este contexto de transición, el país apuesta por un gran pacto político y social que pueda servir como base para una convivencia moderna y plural. La necesidad de un texto común se convierte en el primer cimiento del nuevo tiempo.

2. Los siete arquitectos del consenso

Los padres de la Constitución; Cisneros, Pérez-Llorca, Herrero y Rodríguez de Miñón, Peces-Barba, Roca, Fraga y Solé Tura, trabajan desde posiciones diversas para dar forma a un proyecto que represente a todos. Su capacidad para dialogar, ceder y acordar permite que el texto avance y simboliza una idea central: la democracia se construye sumando. Su labor sienta las bases de un consenso que todavía define la vida política española.

3. Juan Carlos I, el rey que opta por lo constitucional

Juan Carlos I desempeña un papel esencial en este proceso al respaldar la apertura democrática, apoyar el liderazgo de Adolfo Suárez y promover una transición pacífica hacia un sistema parlamentario. Como rey, renuncia a poderes heredados del pasado y se coloca dentro de un marco constitucional moderno. Su apuesta por la legalidad democrática facilita que la Constitución tome forma y se consolide.

4. Lo que cambia para siempre

La Constitución reconoce derechos y libertades fundamentales, establece la igualdad ante la ley y garantiza la separación de poderes. Define España como un Estado social y democrático de derecho y sitúa la soberanía en el pueblo. Además, crea el Estado de las Autonomías, que permite articular la pluralidad territorial y cultural del país. Con todo ello, marca el paso definitivo hacia la democracia europea y transforma la vida cotidiana de la ciudadanía.

5. Reformas: cuando los planos se actualizan

La Carta Magna se ha reformado en tres ocasiones desde 1978. La primera ocurre en 1992, adaptando el texto al derecho comunitario para el sufragio municipal de ciudadanos de la UE. La segunda reforma llega en 2011, introduciendo el principio de estabilidad presupuestaria. En 2024 sería la tercera y última modificación hasta la fecha, cambiando el artículo 49 para actualizar su lenguaje y mejorar la protección y reconocimiento de las personas con discapacidad, siendo tramitada y aprobada por mayoría parlamentaria.

