Salvador Illa regresa al trabajo tras un mes de baja

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha retomado este lunes por la mañana su actividad laboral tras estar un mes de baja y dos semanas hospitalizado por una osteomielitis. Tras su último acto en público en Ascó, el pasado 17 de enero, Illa ha reaparecido en el Palau de la Generalitat a las 7:30h de esta mañana y ha hecho una declaración institucional antes de reprender su agenda.

Hace un mes, el pasado 17 de enero, el presidente catalán ingresó en el Hospital Vall d'Hebron por una infección, una osteomielitis púbica. Esta infección bacteriana poco frecuente lo tuvo hospitalizado dos semanas, y a día de hoy todavía sigue recibiendo tratamiento antibiótico. Tras salir del hospital hace 15 días, tuvo que seguir con la pauta de medicación desde casa, haciendo también ejercicios de rehabilitación.

Esta mañana Salvador Illa ha vuelto a su despacho después de un mes marcado por la crisis ferroviaria, con el accidente de Gelida y los paros de los maquinistas, así como las huelgas de docentes y de médicos, la crisis de las alertas por borrascas y con la negociación de los presupuestos pendiente.

Primer acto este mismo lunes

Mientras Salvador Illa estaba de baja, las funciones del president las ha asumido el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Él ha sido el encargado de contestar las preguntas de los diversos grupos en el Parlament y ha dado la cara durante la gestión de las diversas crisis que ha afrontado el Govern en las últimas semanas.

En su declaración institucional, Illa ha defendido el sistema de salud público, un sistema que, según él, no se puede permitir mercantilizar. "No podemos permitir la mercantilización de nuestro bienestar ni de los valores humanos que lo sustentan. La salud es un bien, un derecho íntimo y personal y, al mismo tiempo, también es un derecho colectivo y compartido”, ha dicho. “La salud es el derecho más elemental que tenemos porque sin salud no hay libertad, ni igualdad ni tampoco prosperidad", ha aseverado a continuación el president.

Todo ello en plena crisis por la huelga de médicos a nivel nacional, que coincide con la noticia que se ha hecho eco hoy de que Cataluña condicionará una parte de sus presupuestos a los Centros de Atención Primaria por la duración de las bajas laborales que se concedan. Según este anuncio, la Generalitat concederá así incentivos económicos para que las bajas relacionadas con la salud mental y las lesiones osteomusculares no se alarguen más de lo debido.

Una vez hecha la declaración institucional, Salvador Illa ha recuperado su agenda de president. Este mediodía ha asistido a un acto de firma de un convenio entre la Generalitat y la Conferencia Episcopal Tarraconense para la cesión de patrimonio inmobiliario para vivienda social. Con todo, estos primeros días Illa evitará desplazamientos largos que puedan ralentizar su recuperación.

