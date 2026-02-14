Hacienda pide ampliar la investigación al detectar más pagos al despacho de Montoro

Seguimos conociendo novedades sobre las investigaciones que afectan al exministro de Hacienda, Cristobal Montoro. El despacho vinculado a él, 'Equipo Económico', habría cobrado casi un millón de euros procedentes de empresas gasísticas, según detalla el último informe sobre la investigación patrimonial de Montoro, emitido por la Agencia Tributaria y requerido por el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, Rubén Rus.

En concreto, "el importe total", satisfecho por la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) al despacho mencionado, "ascendería a 991.613,76 €", y se habría producido "entre 2011 y 2020". Periodo que coincide con las reformas legislativas por las que dichas empresas gasísticas investigadas habrían resultado favorecidas.

1 millón de euros de empresas gasísticas, más de 35 de origen desconocido

Esos beneficios habrían llegado a través de rebajas fiscales, concretamente de dos impuestos. El Impuesto Especial Eléctrico (IEE), y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Dichos pagos habrían sido camuflados por la empresa vinculada a Montoro en forma de primas de éxito.

Pero el informe va más allá. Resalta también que en solo cinco años, entre 2008 y 2013, 'Equipo Económico' tuvo unos ingresos de más de 35 millones de euros, y que buena parte de ese dinero, en forma de cheques y transferencias, tiene un origen desconocido. Son "flujos monetarios", dice el informe, que no pueden llegar a concretarse debido a “las limitaciones de la información facilitada”.

Por ese motivo, porque los pagadores no están identificados, la Agencia Tributaria ha pedido al juez "ampliar la indagación a las cuentas de destino de tales fondos". Es decir, investigar a más empresas además de las gasísticas. Hacienda advierte de la posibilidad de que existan más transferencias adicionales a las localizadas.

El caso Montoro

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está siendo investigado por presuntos favores fiscales a empresas gasistas mientras estaba en el gobierno, a través de su despacho de abogados, 'Equipo Económico'. El sumario se conoció el pasado mes de julio, y apuntaba a que las propias empresas favorecidas habrían redactado leyes a su medida para beneficiarse de exenciones fiscales de hasta el 85%. Una rebaja fiscal que habrían logrado abonando 270.000 euros a Equipo Económico.

Así se habrían enriquecido Montoro y la cúpula de Hacienda durante su etapa como ministro. Con el objetivo de identificar a las empresas, la Fiscalía pidió al juez Rus que solicitase el inventario de bienes del exministro con su mujer y otros seis colaboradores que formaban parte de su núcleo de confianza.

