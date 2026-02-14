Caso Montoro
Hacienda pide ampliar la investigación al detectar más pagos al despacho de Montoro
Según un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, 'Equipo Económico', el despacho del exministro de Hacienda, habría recibido pagos de origen desconocido por valor de más de 35 millones de euros.
Seguimos conociendo novedades sobre las investigaciones que afectan al exministro de Hacienda, Cristobal Montoro. El despacho vinculado a él, 'Equipo Económico', habría cobrado casi un millón de euros procedentes de empresas gasísticas, según detalla el último informe sobre la investigación patrimonial de Montoro, emitido por la Agencia Tributaria y requerido por el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, Rubén Rus.
En concreto, "el importe total", satisfecho por la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) al despacho mencionado, "ascendería a 991.613,76 €", y se habría producido "entre 2011 y 2020". Periodo que coincide con las reformas legislativas por las que dichas empresas gasísticas investigadas habrían resultado favorecidas.
1 millón de euros de empresas gasísticas, más de 35 de origen desconocido
Esos beneficios habrían llegado a través de rebajas fiscales, concretamente de dos impuestos. El Impuesto Especial Eléctrico (IEE), y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Dichos pagos habrían sido camuflados por la empresa vinculada a Montoro en forma de primas de éxito.
Pero el informe va más allá. Resalta también que en solo cinco años, entre 2008 y 2013, 'Equipo Económico' tuvo unos ingresos de más de 35 millones de euros, y que buena parte de ese dinero, en forma de cheques y transferencias, tiene un origen desconocido. Son "flujos monetarios", dice el informe, que no pueden llegar a concretarse debido a “las limitaciones de la información facilitada”.
Por ese motivo, porque los pagadores no están identificados, la Agencia Tributaria ha pedido al juez "ampliar la indagación a las cuentas de destino de tales fondos". Es decir, investigar a más empresas además de las gasísticas. Hacienda advierte de la posibilidad de que existan más transferencias adicionales a las localizadas.
El caso Montoro
El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está siendo investigado por presuntos favores fiscales a empresas gasistas mientras estaba en el gobierno, a través de su despacho de abogados, 'Equipo Económico'. El sumario se conoció el pasado mes de julio, y apuntaba a que las propias empresas favorecidas habrían redactado leyes a su medida para beneficiarse de exenciones fiscales de hasta el 85%. Una rebaja fiscal que habrían logrado abonando 270.000 euros a Equipo Económico.
Así se habrían enriquecido Montoro y la cúpula de Hacienda durante su etapa como ministro. Con el objetivo de identificar a las empresas, la Fiscalía pidió al juez Rus que solicitase el inventario de bienes del exministro con su mujer y otros seis colaboradores que formaban parte de su núcleo de confianza.
