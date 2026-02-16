Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Ataque

Muere una enfermera tras ser apuñalada por su expareja en un centro de salud de Benicàssim

La trabajadora, de 64 años, estaba a punto de jubilarse.

Una enfermera

Muere una enfermera tras ser apuñalada por su expareja en un centro de salud de Benicàssim | Pixabay

Publicidad

Una enfermera de 64 años ha muerto este lunes después de ser atacada con un arma blanca por su expareja en un centro de salud de Benicàssim, Alicante.

La mujer fue atendida por los servicios médicos pero terminó perdiendo la vida poco después debido a las graves heridas, tal y como ha confirmado la Guardia Civil. Este fallecimiento supone un caso mas de violencia de género en este 2026, año en el que ya se contabilizan 7 mujeres como víctimas mortales, un total de 1350 desde el año 2003.

El apuñalamiento sucedió en el centro de salud ante varios compañeros

El hombre de 70 años fue detenido al instante, y las causas se están investigando. El hecho ha tenido lugar esta mañana de lunes sobre las 12:30 en el Hospital General de Castellón, y el apuñalamiento mortal sucedió ante varios testigos, pacientes y compañeros que se encontraban ahí en ese momento. La mujer recibió varias puñaladas por parte de su expareja, que utilizó un arma blanca de grandes dimensiones.

La enfermera estaba a punto de jubilarse

Tal y como han apuntado tanto testigos como fuentes policiales, el agresor fue directamente hacia ella. La enfermera, de nombre Ana, estaba a punto de jubilarse.

Ninguno de ellos figuraba en el sistema Viogen, Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 16 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 16 de febrero? 

El presidente de Samsung es arrestado por corrupción

Publicidad

Sociedad

El Salud sitúa en el 13,5% el seguimiento de la huelga de médicos en Aragón y los sindicatos hablan de "total respaldo"

La alerta de los médicos por la falta de descanso tras las guardias: "Puedes no tomar la mejor decisión para el paciente"

Una enfermera

Muere una enfermera tras ser apuñalada por su expareja en un centro de salud de Benicàssim

Sede del Tribunal Constitucional

El padre de Noelia, la joven que espera una eutanasia desde 2024, pide al Constitucional paralizar el proceso

EuropaPress_7297113_august_2020_saint_gingolph_france_switzerland_saint_gingolph_switzerland
Suiza

Al menos 5 heridos y 30 evacuados por el descarrilamiento de un tren debido a una avalancha en Suiza

Vecinos desalojados en Grazalema
Lluvias Andalucía

Los vecinos de Grazalema, en Cádiz, comienzan el regreso a casa tras las lluvias

Ambulancia del 112 Andalucía.
Suicidio

Una menor de 14 años que sufría acoso escolar se suicida el día de San Valentín en Benalmádena, Málaga

La Policía investiga qué motivo llevó a la menor a quitarse la vida. La víctima recibía tratamiento psicológico.

Imagen de archivo del metro de Bilbao
Bizkaia

Un hombre herido al explotar la batería de su móvil cuando viajaba en metro en Leioa, Bilbao

El metro ha sido desalojado tras la fuerte explosión.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Arroja una piedra de 6 kilos a un conductor.

Un conductor gallego recibe el impacto de una piedra de 6 kilos en su parabrisas mientras circula por la carretera

Mapa de las zonas donde se han registrado temblores

Un terremoto de magnitud 4,3 sacude Almería, Granada, Jaén y Murcia de madrugada

Publicidad