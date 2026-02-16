Muere una enfermera tras ser apuñalada por su expareja en un centro de salud de Benicàssim

Una enfermera de 64 años ha muerto este lunes después de ser atacada con un arma blanca por su expareja en un centro de salud de Benicàssim, Alicante.

La mujer fue atendida por los servicios médicos pero terminó perdiendo la vida poco después debido a las graves heridas, tal y como ha confirmado la Guardia Civil. Este fallecimiento supone un caso mas de violencia de género en este 2026, año en el que ya se contabilizan 7 mujeres como víctimas mortales, un total de 1350 desde el año 2003.

El apuñalamiento sucedió en el centro de salud ante varios compañeros

El hombre de 70 años fue detenido al instante, y las causas se están investigando. El hecho ha tenido lugar esta mañana de lunes sobre las 12:30 en el Hospital General de Castellón, y el apuñalamiento mortal sucedió ante varios testigos, pacientes y compañeros que se encontraban ahí en ese momento. La mujer recibió varias puñaladas por parte de su expareja, que utilizó un arma blanca de grandes dimensiones.

La enfermera estaba a punto de jubilarse

Tal y como han apuntado tanto testigos como fuentes policiales, el agresor fue directamente hacia ella. La enfermera, de nombre Ana, estaba a punto de jubilarse.

Ninguno de ellos figuraba en el sistema Viogen, Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.