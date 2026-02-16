Cuándo son las elecciones de Castilla y León 2026: fechas y plazos clave

Las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2026 se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, de acuerdo con el Decreto 1/2026, de 19 de enero, firmado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. La convocatoria se produce tras el agotamiento ordinario de la legislatura, una vez cumplido el plazo de duración del mandato de los miembros del Parlamento de Castilla y León.

El decreto establece en su artículo 1 la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para esa fecha de marzo. La norma se dicta al amparo del artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía y del artículo 16.1 de la Ley Electoral de Castilla y León, que atribuyen al presidente la facultad de disolver la Cámara y fijar la cita con las urnas.

Las nuevas Cortes de Castilla y León quedarán integradas por 82 representantes. El reparto de escaños por circunscripción mantiene a Valladolid como la provincia con mayor representación, con 15 miembros, seguida de León con 13 y Burgos con 11, mientras que Soria elegirá 5. Completan el mapa Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, con 7 escaños cada una, y Salamanca, con 10.

Campaña electoral

La campaña electoral tendrá una duración de 15 días: comenzará a las 0:00 horas del 27 de febrero de 2026 y finalizará a las 24:00 horas del 13 de marzo de 2026. Durante ese periodo, las formaciones políticas podrán solicitar el voto de la ciudadanía antes de la tradicional jornada de reflexión, que precederá a la votación del domingo 15.

El decreto fija también la fecha de la sesión constitutiva de las nuevas Cortes: será el 14 de abril de 2026, a las 11:30 horas. A partir de ese momento se pondrá en marcha la nueva legislatura autonómica, que deberá dar salida a la elección de la Mesa de la Cámara y, posteriormente, al proceso de investidura del futuro presidente o presidenta de la Junta de Castilla y León.

Voto por correo

El voto por correo podrá solicitarse hasta el 5 de marzo, inclusive, y el sobre con la papeleta deberá depositarse en una oficina de Correos como máximo el miércoles 11 de marzo, lo que otorga cierto margen respecto a la jornada electoral del día 15.

Para los electores residentes en el extranjero se articulan además varias vías:

Quienes viven de forma permanente fuera de España recibirán dos envíos postales , uno a partir del 7 de febrero con la documentación electoral y otro desde el 18 de febrero con las papeletas —también descargables telemáticamente—, y podrán remitir su voto a la oficina consular hasta el 10 de marzo o depositarlo en urna entre el 7 y el 12 de marzo.

, uno a partir del 7 de febrero con la documentación electoral y otro desde el 18 de febrero con las papeletas —también descargables telemáticamente—, y podrán remitir su voto a la oficina consular hasta el 10 de marzo o depositarlo en urna entre el 7 y el 12 de marzo. En el caso de los residentes temporales en el exterior, será imprescindible figurar como residentes en el consulado y solicitar el voto en esa oficina hasta el 14 de febrero; después, una vez recibida la documentación en su domicilio, podrán enviar su voto por correo hasta el 11 de marzo, inclusive, encajando así su participación en el mismo marco de plazos que el voto por correo dentro del territorio nacional.

Apertura de colegios electorales

El día de las elecciones en Castilla y León, el 15 de marzo, los votantes podrán acudir a los colegios electorales de manera presencial desde las 9:00 a las 20:00 horas.

