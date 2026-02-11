Rufián, a Feijóo: "Puente a las 3 horas del accidente estaba haciendo una rueda de prensa, Mazón se estaba tomando la tercera copa"

Gabriel Rufián ha subido al atril y lo ha hecho al más puro estilo Rufián. Él mismo reconocía al inicio de su intervención que no podía evitar "siempre hacer alguna previa que me quita tiempo de lo que realmente quería decir, pero creo que es obligado".

Así comenzó una dura lectura de cartilla a Alberto Núñez Feijóo y a su partido. "Señor Feijóo usted ha pedido respeto para las víctimas de Adamuz, usted pidiendo respeto para unas víctimas. El partido que calla frente a una salvaje que habla de plataforma de frustrados cuando habla de los familiares de las víctimas del protocolo de las residencias de Madrid. Y usted viene aquí a darnos lecciones cuando calla frente a la que es la jefa real del PP, que es Ayuso y dice esta salvajada", reprochó el portavoz de ERC.

Contestando a todos los reproches emitidos previamente por Feijóo al resto grupos parlamentarios, Rufián le acusó de haber hecho "una retahíla de reproches y juicios de valor para todos los grupos parlamentarios menos para Vox, osea, todos hemos pillado menos Vox, con lo cual ya sabemos con quién quiere gobernar. Bien, vale, de acuerdo, pero cuidado porque quizás usted no solamente no acaba gobernando con Vox si no que no acaba gobernando con nadie porque será el primer presidente del PP que no puede pactar con nadie más que con la ultraderecha".

Dardo también para Santiago Abascal que en ese momento no estaba en la cámara: "Y el señor Abascal, que claro es la hora que es y no está, un recado para él. Dice que la corrupción mata, estoy de acuerdo, pero por qué no dicen ustedes nada de lo que robaron de las donaciones de la DANA. Un millón de euros sus juventudes ¿eso no es corrupción? ¿Eso no mata? ¡Qué vergüenza!".

Aseguró Rufián que es cierto que "nos están reemplazando". "Nos están cambiando, pero no por migrantes, nos están cambiando por mala gente. Ser un chungo está de moda. De hecho, solamente mala gente entre la verdad y la mentira dañina elige la mentira. Nunca antes ha habido tanto acceso a una información veraz y nunca antes ha habido tanta gente, mala gente, dedicada a manipularla", expuso para pasar a ejemplificar esa "manipulación" que denuncia.

El punto álgido de su intervención lo alcanzó cuando quiso contestar a la siguiente pregunta: "¿Óscar Puente es como Mazón?". Su respuesta fue la siguiente: "Si fueras coherente vendrías aquí con un trozo de vía y llamarías asesino a Puente. Esto me lo dijo Feijóo, porque se la pasaron 'in situ' por el móvil. El catálogo del cuñado de enero de 2026. Pero vamos a intentar responder a esta pregunta: ¿Óscar Puente es como Mazón? Bueno, imaginen que al señor Óscar Puente le avisan de un accidente, imaginen que el señor Puente pasa de ese aviso, incluso se mofa. Imaginen que finalmente ese accidente pasa, imaginen que muere gente, imaginen que mientras ese accidente pasa el señor Puente desaparece. Imaginen que lo hace durante 5 horas, imaginen que por no estar y no hacer y no decir lo que se tiene que hacer y decir más gente muere. Imaginen que pasa un año, imaginen que miente 14 veces sobre donde estaba durante esas 5 horas. Imagínense que su partido le aplaude, le protege le ríe las gracias. Imaginen que incluso se planta en el funeral de las víctimas, contra el criterio de los familiares. Imagínense que pasa todo eso. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿Óscar Puente es como Mazón?". En este momento se escuchó un "peor" a lo que Rufián contestó: "Ah, ¿peor? qué poca vergüenza. Oscar Puente ha dado 17 entrevistas, 4 ruedas de prensa y dos plenos monográficos sobre el tema. Oscar Puente a las tres horas del accidente estaba haciendo una rueda de prensa. Mazón se estaba tomando la tercera copa. No, Óscar Puente no es como Mazón, pero ¿Oscar Puente es responsable de algunas cosas y quizás debería dimitir? No sé veámoslo".