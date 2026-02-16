Una delegación del Parlamento Europeo evalúa el Estado de Derecho en España durante su visita a Madrid

Este lunes y martes, cinco eurodiputados, encabezados por el español Javier Zarzalejos del Partido Popular Europeo, se reúnen en Madrid con diversas instituciones y actores sociales para examinar de cerca posibles controversias en el ámbito judicial y la Fiscalía General del Estado.

La visita, organizada por el Grupo de Trabajo sobre la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales, busca recopilar información directa y diversa sobre el cumplimiento de los valores europeos en España. El enfoque principal de esta delegación radica en evaluar la independencia judicial y los esfuerzos contra la corrupción, temas que han generado debate y sobre todo mucha polémica en el contexto político actual.

Durante su estancia, los miembros del Comité de Libertades Civiles del Parlamento Europeo mantendrán encuentros con representantes del Parlamento español, asociaciones judiciales, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y la Oficina del Fiscal General, entre otros.

También se incluirán diálogos con organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación públicos, con el objetivo de obtener una visión equilibrada y fundamentada. Zarzalejos, quien preside el Comité de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE), ha enfatizado la importancia de esta misión como un acto de "responsabilidad y compromiso" con los estándares democráticos europeos.

Evaluar la calidad de la democracia

La visita no busca confrontación sino un análisis objetivo de las preocupaciones existentes en torno al poder judicial y su autonomía. Esta no es la única actividad europea en España estos días. Paralelamente, otra delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo realiza una visita de tres días a Almaraz y el Parque Nacional de Cabañeros, en Extremadura, para investigar el posible cierre de la central nuclear de Almaraz y sus implicaciones en la transición energética de la UE.

Los eurodiputados evaluarán preocupaciones ambientales, como la protección de la biodiversidad y el cumplimiento de directivas europeas sobre hábitats y aves, en respuesta a peticiones ciudadanas sobre la degradación del entorno natural y su impacto en comunidades locales.

Además, una tercera delegación del Comité de Asuntos Jurídicos se encuentra en Madrid para estudiar cómo España aborda el streaming ilegal de eventos en vivo, incluyendo deportes.

Reuniones con el Gobierno, el Senado, la Policía Nacional y organizaciones deportivas y de radiodifusión analizarán precedentes judiciales pioneros en la UE para combatir esta práctica. Estas visitas simultáneas subrayan el escrutinio europeo sobre España en áreas clave como la justicia, el medio ambiente y la propiedad intelectual.

Visitas que coinciden en medio de un clima de tensiones políticas internas y el compromiso de los principios fundacionales de la Unión Europea. Aunque no se esperan conclusiones inmediatas, los informes resultantes podrían influir en futuras políticas y recomendaciones del Parlamento Europeo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.