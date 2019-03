La sentencia del 'caso Malaya' pone fin a tres años de juicio

Los sentenciados este viernes han sido los herederos de Jesús Gil, que se hizo con el poder en Marbella desbancando a los partidos tradicionales. Tras ser inhabilitado, sus seguidores divididos en dos facciones, se repartieron el poder a la vez que los beneficios de la corrupción urbanística.

En 2006 la policía registró el ayuntamiento de Marbella. Detuvo a Juan Antonio Roca, gerente de urbanismo, y el cabecilla de la trama. En 2006 la policía registró el ayuntamiento de Marbella y detuvo a Juan Antonio Roca, gerente de urbanismo, y el cabecilla de la trama. La Policía era consciente de que no se movilizaba ni un ladrillo sin su consentimiento y la correspondiente comisión. Junto a él, la alcaldesa Marisol Yagüe y la teniente de Alcalde Isabel García Marcos. Por primera vez en la historia de España, un ayuntamiento fue disuelto y dirigido por una gestora.

Más tarde fueron detenidos Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella, su ex mujer, Mayte Zaldivar, y su ex pareja, la tonadillera Isabel Pantoja. Por separado, fueron posteriormente juzgados y condenados por blanqueo de dinero.

En el año 2010, 300 periodistas cubrían el comienzo del juicio: 84 imputados y 200.000 folios de sumario que explican cómo saquearon 2.400 millones de euros del ayuntamiento. De la misma manera que antes señalaban a Jesús Gil, ahora todos culpan de la corrupción a Roca. Una acusación que él ha negado en todo momento. Pero el fiscal sabe que en siete años blanqueó 2.400 millones de euros: un chalet, casas, viajes y cacerías. Él era el capo de una época de corrupción en Marbella que este viernes ha sido sentenciada.