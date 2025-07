La princesa Leonor recibe la medalla de Galicia y lo agradece en gallego: "Sentinme como unha galega máis"

Fue una mañana frenética. Vestida con uniforme de la Armada, aguantando las temperaturas de un día caluroso en Galicia, la Princesa Leonor desplegó hoy su mejor sonrisa para recibir dos distinciones por las que se ha mostrado muy agradecida.

La primera parada fue en Santiago, en el Pazo de Raxoi, en plena Plaza del Obradoiro. Allí recibió la Medalla de Oro de Galicia, la máxima distinción de la Comunidad. El Presidente de la Xunta hizo los honores y le puso la condecoración a la heredera de la Corona, destacando el privilegio que supone para la gran mayoría de los gallegos entregar a la Princesa este reconocimiento.

Leonor, por su parte, empezó su intervención en español, afirmando: "Me gustaría ser capaz de transmitir lo que ha significado para mí Galicia en estos meses de formación como guardiamarina". Con mucho cariño y todo el aplomo que ha ido cosechando a través de todas y cada una de sus intervenciones públicas hasta el momento, la Princesa se ha mostrado emocionada tras su paso por esta tierra, de la que dijo: "No voy a sentir morriña porque quiero volver siempre. Me sentí como una gallega más".

Un discurso en gallego para agradecer el reconocimiento

Tanto es así que la hija de Felipe VI y Doña Leticia se animó incluso a hablar en gallego. "Hoxe Galicia é terra acolledora onde por primeira vez me sentín como unha galega máis. A miña vida na ría de Pontevedra foi intensa e esixente, pero tamén chea de emocións, de aprendizaxes, de amizades, de días nos que puiden disfrutar do bo ambiente en cada lugar que pisei. E da comida! Sobre todo nos furanchos!", ha bromeado. Los furanchos son viviendas particulares en las que se vende el excedente de vino de la cosecha y se acostumbra a comer buenas tapas de comida casera. Leonor ha demostrado así saber bien dónde se encontraba y haber disfrutado y aprendido de la cultura gallega en estos meses.

Con esta frase se metió a los presentes en el bolsillo, igual que lo hizo con su sonrisa y naturalidad en la calle. Tanto en la propia Plaza del Obradoiro como poco después a su llegada al ayuntamiento de Marín donde la esperaban decenas de vecinos para verla en directo. La espera valió la pena y no defraudó.

Los vecinos de Marín encantados con la visita: "Es muy riquiña"

La princesa llegó cerca de la 13 al consistorio y no escatimó en palabras, apretones de manos, fotos y confidencias con los presentes. Recibió incluso cartas y algún recuerdo, repartió sonrisas y la Casa Real se saltó el protocolo para que la pequeña Candela, de 3 años, se acercase a la futura reina después de más de una hora de espera. "Muy emocionadas", aseguraba su madre después de hacerse un selfie con Leonor. "La ha saludado y ha sido muy cariñosa".

Lo mismo nos contaban otras vecinas que estuvieron esperando la visita real. "Es más guapa en persona que en la tele", nos decía una. "Muy natural, muy riquiña, se le ve una niña muy cercana", comentaba otra. Así, cargada de cariño entró en el ayuntamiento para firmar el libro de honor y recibir oficialmente ese título de Hija Adoptiva de Marín. Durante su visita la alcaldesa le hizo entrega del bastón de mando: "En ese momento pasa a ser la máxima autoridad en el ayuntamiento y ella me lo devolvió después, cuando se metió en el coche para irse", comentaba María Ramallo.

También hizo referencia la alcaldesa a que juntas, en el ayuntamiento, recordaron el día que su padre, el ahora Rey Felipe VI, recibió este mismo reconocimiento. Vieron las fotos y compararon el momento: "Muy orgullosos de que sea así", aseguró Ramallo.

Entre vítores y aplausos la Princesa Leonor abandonó Marín despidiéndose una vez más de los presentes. Aún así, todavía no dice adiós a la localidad por esta semana ya que el miércoles, Día del Carmen, participará en la entrega de despachos de la Escuela Naval junto a sus compañeros de promoción. Un acto cargado de simbolismo que cada año preside su padre para felicitar a la nueva promoción de guardiamarinas y que, previsiblemente, presidirá ella llegado el momento. En esta ocasión lo vivirá desde el otro lado, como también hizo su padre antes de convertirse en rey.

