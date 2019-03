Sebastián: "Las elecciones nos enseñan que Zapatero no es el culpable de todo"

Sebastián entiende que Alfredo Pérez Rubalcaba no dimita porque hay a corto plazo unas elecciones en Cataluña y "un probable rescate antes de final de año". Ahora bien, el ex ministro considera "excesivo" decir que no dimitirá hasta 2016, porque en su opinión el PSOE necesita "una reflexión" y ha añadido que " lo que nos han enseñado las elecciones del domingo es que no era Zapatero".

El ex ministro de Industria está convencido de que España va a pedir el rescate, aunque matiza que no será inminente porque "ni el Gobierno, ni el Ejecutivo alemán". Además Sebastián reiteró la idea de que el rescate está condicionado a los objetivos de déficit y considera que "va a ser difícil cumplir con los objetivos sin tocar las pensiones".

Miguel Sebastián repasó la actuación de PSOE bajo la batuta de Zapatero y explicó que en el 2009 creían que los bancos estaban bien, y admitió que "la información que teníamos no era la correcta". Además, añadió que a principios de 2004 se reunió con el Banco de España y le preguntó directamente si existía la burbuja inmobiliaria a lo que según el ex ministro la institución económica negó que existiese ni que hubiese riesgo para las entidades españolas.

Sebastián ha aclardo también que tanto Zapatero en su momento, como Rajoy ahora mismo han intentado evitar el rescate porque "el pedirlo no deja de ser una frustración.